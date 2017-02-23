Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Форвард «Гамбурга» может перебраться в Россию

    Нападающий «Гамбурга» Пьерр-Мишель Ласогга рассматривает вариант переезда в Россию или Китай, сообщает Sport Bild. Футболист недоволен игровым временем в нынешнем клубе. После 21 тура в немецкой Бундеслиге Ласогга сыграл в 13 матчах, выйдя на поле в основном составе лишь в 5 из них. В них он не смог записать на свой счет каких-либо результативных действий.

    «Гамбург» располагается на 15 строчке в турнирной таблице Бундеслиги с 20 очками в активе.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2017 07:46
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 февраля 2017, 11:30

      Нам ещё такого чма не хватало,
      Мы не Китай, не берём кого попало.
      У нас типа суперлига,
      Нам объедки на фига.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 23 февраля 2017, 11:19

      Локомотив шуршит на рынке?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11