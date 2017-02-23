Форвард «Гамбурга» может перебраться в Россию

Нападающий «Гамбурга» Пьерр-Мишель Ласогга рассматривает вариант переезда в Россию или Китай, сообщает Sport Bild. Футболист недоволен игровым временем в нынешнем клубе. После 21 тура в немецкой Бундеслиге Ласогга сыграл в 13 матчах, выйдя на поле в основном составе лишь в 5 из них. В них он не смог записать на свой счет каких-либо результативных действий.

«Гамбург» располагается на 15 строчке в турнирной таблице Бундеслиги с 20 очками в активе.