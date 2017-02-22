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    Клаэссон: «Ибрагимович? Вообще не хочу быть ни на кого похожим»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон выразил мнение, что не хотел бы быть похожим на нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, а являться индивидуальностью.

    «Мне не хочется быть похожим на Ибрагимовича? Я такого никогда не говорил. Златан – великий спортсмен. Просто я вообще не хочу быть ни на кого похожим, а просто играть так, как умею сам», – сказал Клаэссон.

    Напомним, в «Краснодар» швед перешел этой зимой из «Эльфсборга», подписав контракт на 3,5 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.02.2017 17:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 22 февраля 2017, 17:44

      Кокорин тоже хотел... теперь точно не похож ни на кого. Может разве что на дядю Колю из 3-го подъезда, но тот постарше...

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