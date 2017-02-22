Клаэссон: «Ибрагимович? Вообще не хочу быть ни на кого похожим»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон выразил мнение, что не хотел бы быть похожим на нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, а являться индивидуальностью.

«Мне не хочется быть похожим на Ибрагимовича? Я такого никогда не говорил. Златан – великий спортсмен. Просто я вообще не хочу быть ни на кого похожим, а просто играть так, как умею сам», – сказал Клаэссон.

Напомним, в «Краснодар» швед перешел этой зимой из «Эльфсборга», подписав контракт на 3,5 года.