Феллер: «Атлетико» показал все свои лучшие качества»

Заработок от 4000 рублей в день!
3 ПРОВЕРЕННЫХ сервиса которые действительно платят
1-й сервис - http://links.email/p/li6r2
2-й сервис - http://links.email/p/3bdfv
3-й сервис - http://links.email/p/a6k8b
498108
Спортивный директор «Байера» Руди Феллер остался недоволен результатом первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» на своем поле (2:4).
«Атлетико» показал все свои лучшие качества на поле, которые доставили нам боль. Счет 4:2 – очень и очень плохой результат для «Байера». Но мы едем в Мадрид не для того, чтобы там сдаться», – сказал Феллер.
Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Байер» состоится в среду, 15 марта, в 22:45 по московскому времени.