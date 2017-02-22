Феллер: «Атлетико» показал все свои лучшие качества»

Спортивный директор «Байера» Руди Феллер остался недоволен результатом первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» на своем поле (2:4).

«Атлетико» показал все свои лучшие качества на поле, которые доставили нам боль. Счет 4:2 – очень и очень плохой результат для «Байера». Но мы едем в Мадрид не для того, чтобы там сдаться», – сказал Феллер.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Байер» состоится в среду, 15 марта, в 22:45 по московскому времени.