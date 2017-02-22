Стерлинг – лучший игрок матча с «Монако»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако» (5:3).

Напомним, что в матче против монегасков 22-летний англичанин забил гол и сделал одну результативную передачу.

Ответная встреча «Монако» – «Манчестер Сити» состоится 15 марта на стадионе «Луи-Дозьем».

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