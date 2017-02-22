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    Стерлинг – лучший игрок матча с «Монако»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако» (5:3).

    Напомним, что в матче против монегасков 22-летний англичанин забил гол и сделал одну результативную передачу.

    Ответная встреча «Монако» – «Манчестер Сити» состоится 15 марта на стадионе «Луи-Дозьем».

    «Монако» проиграл, но Фалькао снова король. Как главный колумбиец современности вернулся в игру

    Источник: УЕФА

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    22.02.2017 02:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -12

      Bozman88 22 февраля 2017, 10:18


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      498095

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 22 февраля 2017, 08:30

      Фалькао? Агуэро? Л.Сане?

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 22 февраля 2017, 07:26

      А Агуэро тогда кто?

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 22 февраля 2017, 05:06

      А мог бы Фалькао стать, но сам упустил свой шанс.

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