Матч «Манчестер Сити» – «Монако» стал рекордным по результативности в Лиге чемпионов

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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» у себя дома оказался сильнее «Монако» со счетом 5:3. Дублями в составе обеих команд отметились Серхио Агуэро и Радамель Фалькао.
Отметим, что на двоих команды забили восемь голов – это рекордный показатель для первых игр разных стадий данного турнира.
Напомним, ответная встреча состоится 15 марта на стадионе «Луи-Дозьем» и начнется в 22:45 по московскому времени.