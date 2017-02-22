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    Матч «Манчестер Сити» – «Монако» стал рекордным по результативности в Лиге чемпионов

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» у себя дома оказался сильнее «Монако» со счетом 5:3. Дублями в составе обеих команд отметились Серхио Агуэро и Радамель Фалькао.

    Отметим, что на двоих команды забили восемь голов – это рекордный показатель для первых игр разных стадий данного турнира.

    Напомним, ответная встреча состоится 15 марта на стадионе «Луи-Дозьем» и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Opta

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    22.02.2017 00:51
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    Комментарии16
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      Рейтинг: -12

      Bozman88 22 февраля 2017, 10:36


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      Рейтинг: +2460

      Аид666 22 февраля 2017, 06:22

      Хорошо когда есть что посмотреть, а не когда вата-ката...

      0
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      Рейтинг: -90

      Raider26 22 февраля 2017, 06:02

      Да, хороший матч

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 22 февраля 2017, 01:27

      Потрясающее зрелище, футболисты играют, судья игру не портит. Всё по высшему разряду. Не думал, что получу такое удовольствие от сегодняшнего игрового дня в ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 22 февраля 2017, 01:18

      Маттэо Лаос, я не понимаю как ты мог стать судьей?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +102

      Андрей32 > Benifacto 22 февраля 2017, 01:26

      Видимо, ты комментируешь на эмоциях, при этом не имея базовых знаний по Правилам. К судье претензий минимум как по контролю накала матча, так и по качеству в целом. Причём очень жаль, что его не поставят на финальный матч, когда эмоций будет куда больше, и не любой судья позволит себе расщедриться на ЖК при современных-то рекомендациях ФИФА

      3
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      ...
      Рейтинг: +1643

      Benifacto > Андрей32 22 февраля 2017, 03:37

      тоесть что он дал много ЖК это типо его красит? а что не дал пеналь в ворота Монако, а потом сразу после перерыва осознав свою ошибку он дал Пеналь в ворота Кабальёро это вышка?(да я верил до последнего что непоставит, и оставит интригу, НО интригу оставил Кобальёро!!!) или вышка то что он и далее на Стерленге не поставил пинальти когда его смяли в штрафной???ну ка ну! я не фанат МС но судейство в этом матче было на стороне Монако, и тянуло его!

      -2
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto > Benifacto 22 февраля 2017, 04:12

      расскажи мне базовые правила? это отвернуться во время нарушения???или может базовые правила, это дать жёлтую(напу) когда напа рубит вратарь?

      Да Агуэро осознано прокидывал(ныряя), но вратарь создал КОНТАКТ ЖИ! объясни мне это правило!

      как не быть удаленным срубив напа!

      объясни мне непонимающему, почему пенальти дают на бровке где не было прямой угрозы воротом, и не дают когда нападающий обводит вратаря и он его рубит! вот обьясни мне незнающему как это так....




      з.ы



      так то я мог иметь повод ненавидеть судью, но моя ставка прошла, обе забьют победа мс 3.8каф, тем не менее судья я считаю провалил матч именно в судействе, куча жолтых....не назначеный П назначиный П, причом в ворота МС мона было удалить Отамиди....








      -2
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Benifacto 22 февраля 2017, 09:38

      мне показалось что он начал падать до контакта с вратарем... очень спорный момент был

      0
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 > Benifacto 22 февраля 2017, 09:54

      Да раскрой глаза, Агуэро нырял, контакт с вратарем произошел уже в падении. Пенальти не было 200%.

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      Рейтинг: +1191

      ttter 22 февраля 2017, 01:16

      Чистое Удовольствие!!

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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 22 февраля 2017, 01:03

      ураганный матч!

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 22 февраля 2017, 01:01

      Это просто Праздник какой-то !!! Эх, наши бы так играли... С ув.

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 22 февраля 2017, 00:57

      шикарнейший был матч!

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Cant Stop 22 февраля 2017, 01:03

      Советую посмотреть ответку Зенита. А вдруг получится?..

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Par Mezan 22 февраля 2017, 09:35

      думаю получится

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