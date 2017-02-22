Матч «Манчестер Сити» – «Монако» стал рекордным по результативности в Лиге чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» у себя дома оказался сильнее «Монако» со счетом 5:3. Дублями в составе обеих команд отметились Серхио Агуэро и Радамель Фалькао.

Отметим, что на двоих команды забили восемь голов – это рекордный показатель для первых игр разных стадий данного турнира.

Напомним, ответная встреча состоится 15 марта на стадионе «Луи-Дозьем» и начнется в 22:45 по московскому времени.