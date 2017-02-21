Григорьев на правах аренды перешел из «Ростова» в «Оренбург»

Полузащитник «Ростова» Максим Григорьев на правах аренды перешел в «Оренбург». Отметим, что 26-летний россиянин будет защищать цвета новой команды до конца нынешнего сезона.

Напомним, Григорьев выступает за «Ростов» c 2014 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за донскую команду в РФПЛ шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Таблица зимних трансферов РФПЛ