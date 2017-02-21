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    Григорьев на правах аренды перешел из «Ростова» в «Оренбург»

    Полузащитник «Ростова» Максим Григорьев на правах аренды перешел в «Оренбург». Отметим, что 26-летний россиянин будет защищать цвета новой команды до конца нынешнего сезона.

    Напомним, Григорьев выступает за «Ростов» c 2014 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за донскую команду в РФПЛ шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: ФК «Ростов»

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    21.02.2017 23:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +592

      spaike 22 февраля 2017, 06:55

      Единственное чего не понимаю, так это то что Ростов раздает игроков по арендам при явной нехватке глубины состава, а новых игроков не подписывает.

      1
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 21 февраля 2017, 23:46

      Оренбург, ты ведь недалеко от Ростова-н-Дону? Значит, всё будет хорошо! Да и Спартаку пожелаем хорошей игры, как у Зенита! Хи!

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > GoLenaStop 21 февраля 2017, 23:52

      Ох, и колючка... Смотрю, к Ростову стала неравнодушна. Уже из Темерника вытащили? А когда в Невку потянут - зениткой станешь?..

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 21 февраля 2017, 23:16

      не фартит ему

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 21 февраля 2017, 23:11

      Не стоит расстраиваться, иногда отправляют "в ссылку", либо набираться практики. Это - жизнь, это - игра. И Оренбург нам всем нужен. Причём больше, чем "самый популярный народный" Спартак ..... Удачи! (Ничего личного, только футбол)

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