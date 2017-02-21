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    Источник: «Челси» помогает Слуцкому найти работу в Англии

    Руководство «Челси» помогает бывшему главному тренеру ЦСКА Леониду Слуцкому устроиться на работу в Англии. Ранее сообщалось, что российский специалист может занять одну из должностей в аналитической группе лондонского клуба.

    Отметим, что на данный момент Слуцкий занимается изучением английского языка и посещает матчи АПЛ и Кубка Англии.

    Напомним, Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 года. Минувшим декабрем он покинул пост главного тренера армейцев, его сменил Виктор Гончаренко.

    Источник: Daily Mail

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    21.02.2017 20:28
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt 22 февраля 2017, 13:27

      Молодец, могу только пожелать удачи!

      0
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 21 февраля 2017, 21:57

      Может в англии он ссаться перестанет играть с позиции силы.

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 21 февраля 2017, 21:42

      Удачи ему. В КС и Москве очень нравился. В ЦСКА только по началу. А так думаю Англия знала и не таких тренеров, т.ч. Слуцкий не только может найти там работу, но и быть успешен.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 21 февраля 2017, 21:32

      Кому нужен этот гастробайтер....Или он возомнил себя великим тренером??? Абрамовичу тапки подносить может и возьмут...Да его и в России уже не ценят....

      -2
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 21 февраля 2017, 21:23

      ну так вакансии дворецкого есть...иди Лёнчик...

      -2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 февраля 2017, 21:18

      Ничего у него не получится.Он на Евро себя во всей красе показал.В Англию не случайно поехал.Там все свои....

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      Рейтинг: +320

      T 72 21 февраля 2017, 21:08

      Учись,глядишь и научишься)

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      Рейтинг: +8

      500/\500 21 февраля 2017, 20:46

      сидячий тренер не кому нах...й не нужен.

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 21 февраля 2017, 20:44

      было бы интересно понаблюдать

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 февраля 2017, 20:40

      Надеюсь не старшим помошником младшего повара! Похоже без Абромовича даже в чемпионшип не берут.Начинай с Саттона!

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