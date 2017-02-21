Источник: «Челси» помогает Слуцкому найти работу в Англии

Руководство «Челси» помогает бывшему главному тренеру ЦСКА Леониду Слуцкому устроиться на работу в Англии. Ранее сообщалось, что российский специалист может занять одну из должностей в аналитической группе лондонского клуба.

Отметим, что на данный момент Слуцкий занимается изучением английского языка и посещает матчи АПЛ и Кубка Англии.

Напомним, Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 года. Минувшим декабрем он покинул пост главного тренера армейцев, его сменил Виктор Гончаренко.