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    «Манчестер Сити» примет «Монако» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

    Сегодня, 21 февраля, в Манчестере состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местным «Манчестер Сити» и французским «Монако». Напомним, что «горожане» стали вторыми в своей группе, в то время как монегаски свой квартет выиграли.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени. Не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.02.2017 22:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 21 февраля 2017, 12:46

      ПОКАЖЕМ ФРАНЦУЗАМ КОЗЬЮ МОРДУ!!!!!ПУСТЬ ИСПУГАЮТСЯ И ПРОИГРАЮТ!!!???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +120

      agil 21 февраля 2017, 10:15

      Пеп в этом сезоне можешь сказать пока ЛЧ....монако забьет и не проиграет!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 21 февраля 2017, 09:46

      Альтернативный вариант:возьми пульт,сядь на диван и включи матч тв.

      2
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 21 февраля 2017, 09:25

      по матч тв покажут зачем тут платить?))

      3
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 21 февраля 2017, 08:45

      сам факт встречи уже круто!

      0
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