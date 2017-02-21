«Манчестер Сити» примет «Монако» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 21 февраля, в Манчестере состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местным «Манчестер Сити» и французским «Монако». Напомним, что «горожане» стали вторыми в своей группе, в то время как монегаски свой квартет выиграли.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени. Не пропустите!

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