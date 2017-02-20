Лощилов назначен на пост гендиректора «Ростова»

«Ростов» объявил о назначении на должность генерального директора Павла Лощилова. Напомним, что Владимир Крупин, занимавший данный пост ранее, покинул его в конце января.

После 17-ти туров желто-синие располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 25 очков и отставая от зоны еврокубков на три балла.

В первом матче после возобновления РФПЛ в рамках 18-го тура ростовчане на выезде сыграют с «Томью». Встреча состоится в пятницу, 3 марта.