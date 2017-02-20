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    Лощилов назначен на пост гендиректора «Ростова»

    «Ростов» объявил о назначении на должность генерального директора Павла Лощилова. Напомним, что Владимир Крупин, занимавший данный пост ранее, покинул его в конце января.

    После 17-ти туров желто-синие располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 25 очков и отставая от зоны еврокубков на три балла.

    В первом матче после возобновления РФПЛ в рамках 18-го тура ростовчане на выезде сыграют с «Томью». Встреча состоится в пятницу, 3 марта.

    Источник: ФК «Ростов»

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    20.02.2017 18:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 21 февраля 2017, 08:26

      Посмотрим из какого ты теста. Удачи на новом посту.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +201

      regbiN 20 февраля 2017, 20:14

      Клубу нужны деньги, а они есть в политике

      0
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