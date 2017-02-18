Аподи, покинувший «Кубань», стал игроком «Шапекоэнсе»

Бывший защитник «Кубани» Аподи официально стал игроком «Шапекоэнсе», за который выступал в 2015 году. Об сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что 30-летний футболист может продолжить карьеру в одном из клубов РФПЛ.

Отметим, что в «Кубань» Аподи перешел зимой 2016 года, подписав контракт на 2,5 года. Минувшим летом бразилец на правах аренды перешел в «Спорт Рисифи».