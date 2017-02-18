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    Аподи, покинувший «Кубань», стал игроком «Шапекоэнсе»

    Бывший защитник «Кубани» Аподи официально стал игроком «Шапекоэнсе», за который выступал в 2015 году. Об сообщает пресс-служба бразильского клуба.

    Напомним, ранее сообщалось, что 30-летний футболист может продолжить карьеру в одном из клубов РФПЛ.

    Отметим, что в «Кубань» Аподи перешел зимой 2016 года, подписав контракт на 2,5 года. Минувшим летом бразилец на правах аренды перешел в «Спорт Рисифи».

    Источник: Twitter

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    18.02.2017 19:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 19 февраля 2017, 23:15

      Удачи!!!
      Хороший игрок

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