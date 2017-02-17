Гвардиола: «Если кто и способен отыграть 0:4, так это «Барселона»

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне работающий с «Манчестер Сити», все еще считает каталонцев лучшей командой в мире, несмотря на разгром от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Несмотря ни на что, «Барселона» продолжает оставаться лучшей в мире. Это футбол – можно как разгромить соперника, так и крупно уступить. И если кто и способен отыграться с 0:4, так это сине-гранатовые. Луис Энрике? Критику в его адрес считаю преждевременной. Они еще могут показать, как ошибались злопыхатели», – сказал Гвардиола.

Ответный матч состоится 8 марта в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».