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  • Гвардиола: «Если кто и способен отыграть 0:4, так это «Барселона»

Гвардиола: «Если кто и способен отыграть 0:4, так это «Барселона»

17 февраля 2017, 21:54
18

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне работающий с «Манчестер Сити», все еще считает каталонцев лучшей командой в мире, несмотря на разгром от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Несмотря ни на что, «Барселона» продолжает оставаться лучшей в мире. Это футбол – можно как разгромить соперника, так и крупно уступить. И если кто и способен отыграться с 0:4, так это сине-гранатовые. Луис Энрике? Критику в его адрес считаю преждевременной. Они еще могут показать, как ошибались злопыхатели», – сказал Гвардиола.

Ответный матч состоится 8 марта в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Испания. Примера Барселона ПСЖ Гвардиола Хосеп
Комментарии (18)
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Georg 07 rus
1487357937
Ну можно)))но вряд ли...
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*KOSTYANDR*
1487358115
Скорее это Бавария
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4agaaa
1487359032
Барса дома обязательно победит, но отыграть 4:0? Не в этот раз и не у такого сильно ПСЖ...
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forward33
1487359032
Ну нет шансов у Барсы пройти этот ПСЖ, здесь всё понятно. Слишком хороши сейчас парижане, да и Эмери отлично разобрал Барсу
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Антибиотик
1487360522
Ага, забудь, по крайней мере не в этой ЛЧ.
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Sergej-74
1487365828
не в этот раз
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MU-fanatic
1487368859
пффффф...ПСЖ с Эмери,мастера ЛЕ, это вам не Арсенал Венгера обыгрывать!)
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Garrincha58
1487410785
они способны забить 4 но при этом придется раскрываться, а парижане непременно этим воспользуются и один то точно забьют поэтому Барса не пройдет ПСЖ
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Наварх
1487413835
Жду ответного матча, всё может быть и Барса отыграется. Больше радует обилия голов, надеюсь ответный матч будет фееричным.
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nelez
1487502460
ПСЖ смог , еще раз сможет. Отыграть 4 гола у топ клуба-это немыслимо. Или скажем так , провалить перевес 4 гола даже не знаю.Если ПСЖ провалит эту игру ,тогда пусть больше не играют в футбол
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