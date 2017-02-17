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    Гвардиола: «Если кто и способен отыграть 0:4, так это «Барселона»

    Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне работающий с «Манчестер Сити», все еще считает каталонцев лучшей командой в мире, несмотря на разгром от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Несмотря ни на что, «Барселона» продолжает оставаться лучшей в мире. Это футбол – можно как разгромить соперника, так и крупно уступить. И если кто и способен отыграться с 0:4, так это сине-гранатовые. Луис Энрике? Критику в его адрес считаю преждевременной. Они еще могут показать, как ошибались злопыхатели», – сказал Гвардиола.

    Ответный матч состоится 8 марта в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

    Источник: Goal.com

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    17.02.2017 21:54
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +617

      nelez 19 февраля 2017, 14:07

      ПСЖ смог , еще раз сможет.
      Отыграть 4 гола у топ клуба-это немыслимо.
      Или скажем так , провалить перевес 4 гола даже не знаю.Если ПСЖ провалит эту игру ,тогда пусть больше не играют в футбол

      0
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      Рейтинг: +345

      Наварх 18 февраля 2017, 13:30

      Жду ответного матча, всё может быть и Барса отыграется. Больше радует обилия голов, надеюсь ответный матч будет фееричным.

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 февраля 2017, 12:39

      они способны забить 4 но при этом придется раскрываться, а парижане непременно этим воспользуются и один то точно забьют поэтому Барса не пройдет ПСЖ

      0
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 18 февраля 2017, 07:28

      Но очень много будет зависеть от ПСЖ!!! Если они решили в этом году дойти до финала, то я думаю вполне это им под силк

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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 18 февраля 2017, 07:26

      У этого ПСЖ 4-0 отыграть сейчас способны только Бавария, Атлетико М, и если очень хорошо настроются то Реал или Ювентус... ещё ,кстати, на один матч может Ростов настроится и отыграть)))

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      Рейтинг: +295

      ильиных 18 февраля 2017, 06:50

      Он думает,что ПСЖ приедет просто постоять.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 18 февраля 2017, 01:02

      За последние годы кроме арсенала и то в апл я не видел топ клуба переиграв проигрывая 4:0... хотя это псж один матч супер второй или третий просрать могут... пеп тебе лучше барс... твой стил игры только с барсой...

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 18 февраля 2017, 01:00

      пффффф...ПСЖ с Эмери,мастера ЛЕ, это вам не Арсенал Венгера обыгрывать!)

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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 18 февраля 2017, 00:10

      не в этот раз

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 17 февраля 2017, 22:42

      ПСЖ смог, Барса сможет

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