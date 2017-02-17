С «Рубина» снят запрет на регистрацию новых игроков

Палата по разрешению споров РФС сняла с «Рубина» запрет на регистрацию новичков.

Вето на казанский клуб было наложено в качестве обеспечительной меры по «делу Камболова». Напомним, что футболист в конце минувшего года потребовал от руководства казанского клуба проиндексировать заработную плату и причитающиеся бонусы в соответствии с изменениями на валютном рынке и обратился по этому поводу в РФС.

В связи с исполнением «Рубином» решения палаты по разрешению споров запрет снят.