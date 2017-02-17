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    С «Рубина» снят запрет на регистрацию новых игроков

    Палата по разрешению споров РФС сняла с «Рубина» запрет на регистрацию новичков.

    Вето на казанский клуб было наложено в качестве обеспечительной меры по «делу Камболова». Напомним, что футболист в конце минувшего года потребовал от руководства казанского клуба проиндексировать заработную плату и причитающиеся бонусы в соответствии с изменениями на валютном рынке и обратился по этому поводу в РФС.

    В связи с исполнением «Рубином» решения палаты по разрешению споров запрет снят.

    Источник: РФС

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    17.02.2017 19:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 17 февраля 2017, 21:18

      что то рубин суды один за одним сливает

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