Сакки: «Король в лице «Барселоны» умер, на его место претендуют «Реал» и «Ювентус»

Бывший главный тренер сборной Италии Арриго Сакки выразил мнение, что доминирование «Барселоны» в футболе подошло к концу. По мнению специалиста, новыми короля спорта номер один в мире могут стать «Реал» или «Ювентус».

«Король в лице «Барселоны» умер. Существует еще «Реал», продолжающий держать власть, но есть место и для новичка, которым является «Ювентус». Туринский клуб идеально подходит для этой роли. Вместе с «Реалом» они претендуют на звание нового короля футбола.

Каталонцы доминировали на протяжении десяти лет, показывая временами просто изумительную игру. Они преподали урок для всего футбола. Теперь же они столкнулись с кирпичной стеной, перепрыгнуть которую не поможет даже Лионель Месси, так как вся машина каталонского футбола сломана», – сказал Сакки.