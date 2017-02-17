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  • Сакки: «Король в лице «Барселоны» умер, на его место претендуют «Реал» и «Ювентус»

Сакки: «Король в лице «Барселоны» умер, на его место претендуют «Реал» и «Ювентус»

17 февраля 2017, 17:36
9

Бывший главный тренер сборной Италии Арриго Сакки выразил мнение, что доминирование «Барселоны» в футболе подошло к концу. По мнению специалиста, новыми короля спорта номер один в мире могут стать «Реал» или «Ювентус».

«Король в лице «Барселоны» умер. Существует еще «Реал», продолжающий держать власть, но есть место и для новичка, которым является «Ювентус». Туринский клуб идеально подходит для этой роли. Вместе с «Реалом» они претендуют на звание нового короля футбола.

Каталонцы доминировали на протяжении десяти лет, показывая временами просто изумительную игру. Они преподали урок для всего футбола. Теперь же они столкнулись с кирпичной стеной, перепрыгнуть которую не поможет даже Лионель Месси, так как вся машина каталонского футбола сломана», – сказал Сакки.

Источник: Football Italia
Испания. Примера Барселона Реал Ювентус
Комментарии (9)
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Jenea83
1487342735
Про Ювентус не соглашусь, в короли рано еще. Но то что они на правильном пути согласен.
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the eternal knight
1487343229
правильно мыслит. я согласен с ним
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mutabor0992
1487343539
А как же Бавария?
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terek-rizvan
1487345336
У него очко играть начало посли порожении Барсы ну нечего всё хорошо или плохо рано или поздно заканчивается не все и некто как и эта земля невечно!!!
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Psih86
1487347157
Да не ребята,вы не успеете оглянуться как клубы АПЛ,через год может два будут лидерами в Европе,а ни какой то Среал или Юве...попомни мои слова!!!Перед тем как поставить минут,подумайте почему я так написал,думайте головой!!!
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forward33
1487347493
Да фаворитов на победу в ЛЧ сейчас мало. Реал и Юве также не выглядят не победимыми. Походу это ЛЧ удивит чемпионом.
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Mr Abdullaev
1487349899
И это он сказал потому что они проиграли в Париже. ЛОЛ. Все проигрывают. Если бы Барса не проиграла, он бы по другому вообще заговорил)
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Raxor
1487359840
Барселона однозначно на спаде, но списывать ее со счетов, на мой взгляд, рано. Такое уже бывало примерно в 13 году, Барселона тогда осталась без трофеев. Но спустя год снова стала лучшей П.с. не фанат барсы))
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