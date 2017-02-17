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    Сакки: «Король в лице «Барселоны» умер, на его место претендуют «Реал» и «Ювентус»

    Бывший главный тренер сборной Италии Арриго Сакки выразил мнение, что доминирование «Барселоны» в футболе подошло к концу. По мнению специалиста, новыми короля спорта номер один в мире могут стать «Реал» или «Ювентус».

    «Король в лице «Барселоны» умер. Существует еще «Реал», продолжающий держать власть, но есть место и для новичка, которым является «Ювентус». Туринский клуб идеально подходит для этой роли. Вместе с «Реалом» они претендуют на звание нового короля футбола.

    Каталонцы доминировали на протяжении десяти лет, показывая временами просто изумительную игру. Они преподали урок для всего футбола. Теперь же они столкнулись с кирпичной стеной, перепрыгнуть которую не поможет даже Лионель Месси, так как вся машина каталонского футбола сломана», – сказал Сакки.

    Источник: Football Italia

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    17.02.2017 17:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -92

      Raxor 17 февраля 2017, 22:30

      Барселона однозначно на спаде, но списывать ее со счетов, на мой взгляд, рано. Такое уже бывало примерно в 13 году, Барселона тогда осталась без трофеев. Но спустя год снова стала лучшей
      П.с. не фанат барсы))

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 17 февраля 2017, 19:44

      И это он сказал потому что они проиграли в Париже. ЛОЛ. Все проигрывают. Если бы Барса не проиграла, он бы по другому вообще заговорил)

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 17 февраля 2017, 19:04

      Да фаворитов на победу в ЛЧ сейчас мало. Реал и Юве также не выглядят не победимыми. Походу это ЛЧ удивит чемпионом.

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      Рейтинг: +1638

      Psih86 17 февраля 2017, 18:59

      Да не ребята,вы не успеете оглянуться как клубы АПЛ,через год может два будут лидерами в Европе,а ни какой то Среал или Юве...попомни мои слова!!!Перед тем как поставить минут,подумайте почему я так написал,думайте головой!!!

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      Рейтинг: +6

      terek-rizvan 17 февраля 2017, 18:28

      У него очко играть начало посли порожении Барсы ну нечего всё хорошо или плохо рано или поздно заканчивается не все и некто как и эта земля невечно!!!

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      Рейтинг: +4267

      mutabor0992 17 февраля 2017, 17:58

      А как же Бавария?

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      Рейтинг: +31

      the eternal knight 17 февраля 2017, 17:53

      правильно мыслит. я согласен с ним

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 17 февраля 2017, 17:45

      Про Ювентус не соглашусь, в короли рано еще. Но то что они на правильном пути согласен.

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