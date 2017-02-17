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    Обамеянг признался, что устал

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг признал, что в данный момент далек от идеальной формы. Это сказалось в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1), где он не реализовал пенальти.

    «Мне не хватает сил из-за участия в розыгрыше Кубка Африки. И я должен признать, что чувствую себя немного уставшим», – сказал Обамеянг.

    Напомним, ответная встреча «Боруссия» – «Бенфика» состоится 8 марта.

    Источник: Bild

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    17.02.2017 07:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +21

      16 DeN 17 февраля 2017, 13:01

      Вот поэтому его в топ клубы и не берут... В Англии и Испании по 60 матчей за сезон проводят. А тут половина сезона только прошло, устал Он)))

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      Рейтинг: +364

      neofizer 17 февраля 2017, 11:33

      уходи..отдохни

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 17 февраля 2017, 11:26

      1 матч плохо сыграл и уже честно признался, что устал и не в форме! В рфпл все и всегда такие "уставшие", но никто ни разу не признался в этом))) Вчерашних бомжей если даже спросить после Андерлехта - никто не устал!!!

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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 17 февраля 2017, 10:45

      Зачем тогда пошёл пенальти бить? И вообще,зачем тогда выходить на поле??? Чтобы команду так подставить? Но это уже вопрос к Тухелю. А так ты всегда запарываешь по 5 моментов за игру, и не первый сезон уже. Это тоже усталость?

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 февраля 2017, 10:12

      Надо собраться на ответный матч,а то с таким Зенитом Россия Португалию не обгонит!Вся надежда на Обамеянга.

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 17 февраля 2017, 10:02

      Еще почти пол сезона впереди. Устал? Верни зарплату.

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 17 февраля 2017, 09:13

      Намёк на Китай...?

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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > Томь вперёд 17 февраля 2017, 09:43

      100% не Китай, уже все уши прожужжал про Реал) Наверное ждет предложения.

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      Рейтинг: +625

      and4ever86 17 февраля 2017, 08:44

      Так бывает, когда ты покупаешь негра , но его нельзя бить.

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