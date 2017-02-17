Обамеянг признался, что устал

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг признал, что в данный момент далек от идеальной формы. Это сказалось в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1), где он не реализовал пенальти.

«Мне не хватает сил из-за участия в розыгрыше Кубка Африки. И я должен признать, что чувствую себя немного уставшим», – сказал Обамеянг.

Напомним, ответная встреча «Боруссия» – «Бенфика» состоится 8 марта.