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    Марадона заходил в раздевалку «Наполи» в перерыве матча с «Реалом»

    Легендарный футболист Диего Марадона посетил матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Наполи». В перерыве игры экс-игрок итальянцев зашел в раздевалку к неаполитанцам, чтобы их подбодрить. Бывший тренер сборной Аргентины произнес вдохновляющую речь.

    Сообщается, что Марадона наставлял футболистов гостей и перед матчем.

    На данный момент «Реал» побеждает «Наполи» со счетом 3:1. За событиями матча можно следить здесь.

    Источник: Twitter

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    16.02.2017 00:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +30

      100KAN 16 февраля 2017, 16:35

      лишний раз доказал, какой он хороший тренер-мотиватор)
      а то забывать стали как свою сборную тренировал)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 16 февраля 2017, 10:29

      наполи надо было посмотреть матч ПСЖ-Барса и брать пример с ПСЖ..... а они обосрались после 1-0

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 16 февраля 2017, 06:22

      Не сильно помогло.

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 16 февраля 2017, 05:14

      А не зашёл бы, было бы 1-5

      -1
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      Рейтинг: +191

      bafor 16 февраля 2017, 01:00

      Марадона: Руками, руками забивайте!

      1
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 16 февраля 2017, 00:52

      Вдохновил так вдохновил!)) Что профукали весь матч!)

      0
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      Рейтинг: +8

      500/\500 16 февраля 2017, 00:48

      И что сказал что они лучше команда мира а вы просто пешка

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 16 февраля 2017, 00:38

      Не фортанул

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 февраля 2017, 00:29

      Лучше бы не заходил!

      3
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