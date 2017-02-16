Марадона заходил в раздевалку «Наполи» в перерыве матча с «Реалом»

Легендарный футболист Диего Марадона посетил матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Наполи». В перерыве игры экс-игрок итальянцев зашел в раздевалку к неаполитанцам, чтобы их подбодрить. Бывший тренер сборной Аргентины произнес вдохновляющую речь.

Сообщается, что Марадона наставлял футболистов гостей и перед матчем.

На данный момент «Реал» побеждает «Наполи» со счетом 3:1. За событиями матча можно следить здесь.