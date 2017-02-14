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    «Тосно» ищет игроков через службу занятости

    На сайте общероссийской базы вакансий клуб «Тосно» опубликовал объявление о поиске профессиональных игроков. Потенциальным новичкам обещают зарплату от 300 тысяч рублей.

    К кандидатам предъявляются определенные требования. Откликнуться на вакансию может профессиональный футболист, умеющий работать в команде. Человек должен быть целеустремленным и ответственным.

    В чемпионате ФНЛ «Тосно» занимает второе место, на пять очков отставая от лидирующего «Динамо».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2017 23:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +44

      Deo 15 февраля 2017, 05:08

      Ну всё правильно, иначе не оформить на работу иностранца. Там же много клубов ищут тренеров и игроков.

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      Рейтинг: +191

      bafor 15 февраля 2017, 01:39

      Я готов! Резюме. Обладаю я всеми нужными качествами: кривоногий, мазила, тихоход, обладаю потрясающе слабым ударом, дриблингом и финтами не владею. При случае готов играть по совместительсту в сборной!

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > bafor 15 февраля 2017, 07:00

      На место березуцкого метишь? )))

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      Рейтинг: +1580

      srg38 > bafor 28 февраля 2017, 18:44

      Андрюша, перелогинься)

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 14 февраля 2017, 23:34

      Отправлю анкету!

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