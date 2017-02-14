«Тосно» ищет игроков через службу занятости

На сайте общероссийской базы вакансий клуб «Тосно» опубликовал объявление о поиске профессиональных игроков. Потенциальным новичкам обещают зарплату от 300 тысяч рублей.

К кандидатам предъявляются определенные требования. Откликнуться на вакансию может профессиональный футболист, умеющий работать в команде. Человек должен быть целеустремленным и ответственным.

В чемпионате ФНЛ «Тосно» занимает второе место, на пять очков отставая от лидирующего «Динамо».