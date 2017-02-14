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    Изменился интерфейс покупки видеотрансляций

    «Бомбардир» ввел изменение интерфейса, касающееся покупки видеотрансляций матчей. Теперь, чтобы посмотреть встречу, необходимо перейти в ее трансляцию, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить просмотр игры с помощью мобильного телефона.

    Оценить нововведение вы можете уже сегодня, посмотрев встречи Лиги чемпионов. В 22:45 по московскому времени «Бенфика» начнет матч 1/8 финала турнира против дортмундской «Боруссии», а «ПСЖ» откроет игру против «Барселоны».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2017 19:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 14 февраля 2017, 20:49

      ШОК! ВСЕМ СРОЧНО ПОКУПАТЬ! ДОСТОЙНО ГЛАВНОЙ НОВОСТИ!

      1
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    • ...
      Рейтинг: -94

      Woodbreak 14 февраля 2017, 20:22

      ЖИДЫ КАКИЕ ЕЩЕ ТРАНСЛЯЦИИ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 14 февраля 2017, 19:45

      круто

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      EFR 14 февраля 2017, 19:17

      naxera ectb cono4ku

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      Luccot 14 февраля 2017, 19:13

      да ладно, что еще есть люди, которые не знают, что такое сопкаст?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Luccot 14 февраля 2017, 19:15

      ну я им не умею позьзоваться но есть другой вариант гоооолорг вроде сайт ну или по телеку если матчтв

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