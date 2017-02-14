Изменился интерфейс покупки видеотрансляций

«Бомбардир» ввел изменение интерфейса, касающееся покупки видеотрансляций матчей. Теперь, чтобы посмотреть встречу, необходимо перейти в ее трансляцию, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить просмотр игры с помощью мобильного телефона.

Оценить нововведение вы можете уже сегодня, посмотрев встречи Лиги чемпионов. В 22:45 по московскому времени «Бенфика» начнет матч 1/8 финала турнира против дортмундской «Боруссии», а «ПСЖ» откроет игру против «Барселоны».