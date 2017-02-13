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    Оздоев отправится в аренду в «Терек»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев может провести вторую часть сезона российской Премьер-лиги в «Тереке», куда он отправится на правах аренды. В текущем розыгрыше чемпионата России 24-летний футболист сыграл за казанский клуб 10 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

    «Терек» после 17 игр располагается на четвертой строчке турнирной таблицы, имея на своем счету 28 очков. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет 12 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2017 08:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 13 февраля 2017, 09:28

      Неплохой вариант как для игрока, так и для клуба.

      0
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      Рейтинг: +571

      RJM555 13 февраля 2017, 09:25

      думаю это усиление для Терека

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 13 февраля 2017, 09:13

      А то в Шальке кто то его сватал,)

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 февраля 2017, 08:55

      Мегаигрок!))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 13 февраля 2017, 08:54

      пошел по арендам(

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