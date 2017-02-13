Касерес, которым интересовались «Локомотив» и «Спартак», может перейти в «Барселону»

«Барселона» включилась в борьбу за защитника Мартина Касереса, являющегося на данный момент свободным агентом.

По информации источника, каталонский клуб хочет заполучить 29-летнего уругвайца в качестве замены Алейшу Видалю, который из-за травмы выбыл на длительный срок.

Ранее сообщалось, что в услугах Касереса заинтересованы «Локомотив» и «Спартак», а также «Саутгемптон».

Последним клубом футболиста был «Ювентус», который он покинул летом 2016 года.