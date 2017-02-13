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    Касерес, которым интересовались «Локомотив» и «Спартак», может перейти в «Барселону»

    «Барселона» включилась в борьбу за защитника Мартина Касереса, являющегося на данный момент свободным агентом.

    По информации источника, каталонский клуб хочет заполучить 29-летнего уругвайца в качестве замены Алейшу Видалю, который из-за травмы выбыл на длительный срок.

    Ранее сообщалось, что в услугах Касереса заинтересованы «Локомотив» и «Спартак», а также «Саутгемптон».

    Последним клубом футболиста был «Ювентус», который он покинул летом 2016 года.

    Источник: Mundodeportivo

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    13.02.2017 01:50
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1580

      srg38 13 февраля 2017, 19:11

      ну тут понятно что надо либо в Локо либо в Спартак, даже если Барса предлагает больше зарплату

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 13 февраля 2017, 17:49

      Он может усилить любую команду

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 февраля 2017, 16:55

      Перекупает Барселона игрока,
      Боится, видно, усиленья Спартака.

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 13 февраля 2017, 11:59

      Почти год никому не нужен был,а теперь прям нарасхват,темнилы)

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 13 февраля 2017, 10:43

      тем, кто умеет ждать, достается самое лучшее)) не пошел в свинятник и вот)

      1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 13 февраля 2017, 09:58

      Уверен, сам игрок страстно желает перейти в Локо! ;)

      0
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      Рейтинг: +816

      diktatop 13 февраля 2017, 09:57

      юве не подошел а в барсу подходит.... странно

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 13 февраля 2017, 09:42

      думаю он выберет барсу а не наш дыр дыр

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 13 февраля 2017, 09:37

      Эт фигня... он хороший защитник... он в свои лучшие годы провел барсе и ушел... он перейдет туда где играть стобильно будет

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 13 февраля 2017, 09:32

      Как-то непохоже на правду. Неужели, спустя полчаса после травмы Видаля Барселона стала интересоваться Касересом?

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