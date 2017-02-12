Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. «Челси» в гостях не смог обыграть «Бернли»

    В рамках 25-го тура АПЛ «Бернли» на своем поле смог удержать ничью с «Челси». На гол Педро в дебюте игры ответил Робби Брэди, ставший первым футболистом с 2013 года, забивший лондонскому клубу со штрафного удара.

    «Челси» продолжает лидировать в чемпионате Англии, опережая «Арсенал» на 10 очков.

    Англия. Премьер-лига. 25-й тур

    Бернли – Челси – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Педро, 7; 1:1 – Брэди, 24.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2017 18:23
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 12 февраля 2017, 21:13

      Бернли с штрафного отлично повесил!)А Челси тяжело понять,может невезения(+осадки еще сильные),но 90 мин доминировать и не показать класс.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Vaval 12 февраля 2017, 21:06

      Наконец-то, может быть ещё пара таких матчей и интрига а чемпионате появится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      agil 12 февраля 2017, 20:15

      зато я ставкой экспресс на 22 рубля 17 т.р. поднял на марафоне.... во многом блогадаря челси и вест хему

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      Зэб 12 февраля 2017, 19:56

      Ай да Бреди ай да сукин сын.Молодцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      PopCorn963 12 февраля 2017, 19:32

      Очень жаль...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      500/\500 12 февраля 2017, 19:10

      было 59 очко сделали 60 .теперь как уанушки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      valeh172 12 февраля 2017, 19:02

      похоже на договорняк

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 12 февраля 2017, 18:47

      сплошное кидалово!очень отвратная игра получилась!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 12 февраля 2017, 18:34

      Как-то вяло сыграли(( Да и Мозеса зря заменили, совсем фланговая острота пропала.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11