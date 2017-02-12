АПЛ. «Челси» в гостях не смог обыграть «Бернли»

В рамках 25-го тура АПЛ «Бернли» на своем поле смог удержать ничью с «Челси». На гол Педро в дебюте игры ответил Робби Брэди, ставший первым футболистом с 2013 года, забивший лондонскому клубу со штрафного удара.

«Челси» продолжает лидировать в чемпионате Англии, опережая «Арсенал» на 10 очков.

Англия. Премьер-лига. 25-й тур

Бернли – Челси – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Педро, 7; 1:1 – Брэди, 24.

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