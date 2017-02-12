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    Семин: «Лоськов мечтает скинуть 10 лет и выйти на поле»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил бывшего капитана железнодорожников Дмитрия Лоськова с днем рождения. Экс-футболисту сегодня исполнилось 43 года.

    «Знаете, о чем мечтает Лоськов? Скинуть лет 10 и выйти на поле. Не упускайте свой шанс и наслаждайтесь игрой сегодня!» – заявил специалист.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует провести прощальный матч для Лоськова.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    12.02.2017 18:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +120

      agil 12 февраля 2017, 19:46

      наш кэп!!!! все таки классная команда у нас в начале века было...измайлов пименов лоськов нигматуллин овчинников обиорра джанашия лекхето...

      4
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > agil 12 февраля 2017, 20:04

      еще Ашветия, Асатиани, Маминов, Пашинин, Сенников, 3:0 Интеру, чемпионство-2002... Эх, классное время было...

      2
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      Рейтинг: +120

      agil > Karpathian 12 февраля 2017, 20:21

      а реал дома 1-0 и в гостях 2-2 рауль спас реал где зидан роналду рауль фигу кас рамос... как жаль что не вернут это все

      2
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 12 февраля 2017, 18:31

      С днем рождения кэп!!!

      1
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      Рейтинг: +312

      Zly 12 февраля 2017, 18:29

      Хочется посмотреть на него, да за 40, но я предполагаю тайм он проведет. Хочется насладиться его игрой

      1
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      Рейтинг: +673

      life85 12 февраля 2017, 18:25

      Ему лет 15 скинуть надо для того чтобы на поле выйти )

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