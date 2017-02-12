Семин: «Лоськов мечтает скинуть 10 лет и выйти на поле»

наш кэп!!!! все таки классная команда у нас в начале века было...измайлов пименов лоськов нигматуллин овчинников обиорра джанашия лекхето...
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил бывшего капитана железнодорожников Дмитрия Лоськова с днем рождения. Экс-футболисту сегодня исполнилось 43 года.
«Знаете, о чем мечтает Лоськов? Скинуть лет 10 и выйти на поле. Не упускайте свой шанс и наслаждайтесь игрой сегодня!» – заявил специалист.
Напомним, ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует провести прощальный матч для Лоськова.