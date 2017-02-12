Семин: «Лоськов мечтает скинуть 10 лет и выйти на поле»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил бывшего капитана железнодорожников Дмитрия Лоськова с днем рождения. Экс-футболисту сегодня исполнилось 43 года.

«Знаете, о чем мечтает Лоськов? Скинуть лет 10 и выйти на поле. Не упускайте свой шанс и наслаждайтесь игрой сегодня!» – заявил специалист.

Напомним, ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует провести прощальный матч для Лоськова.