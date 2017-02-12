«Арсенал» намерен поспорить с «Челси» за форварда «Селтика»

«Арсенал» готов в летнее трансферное окно вступить в борьбу за форварда «Селтика» Муссу Дембеле. Как сообщается, «канониры» намерены поспорить с «Челси» за 20-летнего футболиста, чья рыночная стоимость оценивается в 3 миллиона евро. При этом «Селтик» не намерен продавать игрока меньше, чем за 40 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Дембеле провел в чемпионате Шотландии 22 матча, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.