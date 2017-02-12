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    «Арсенал» намерен поспорить с «Челси» за форварда «Селтика»

    «Арсенал» готов в летнее трансферное окно вступить в борьбу за форварда «Селтика» Муссу Дембеле. Как сообщается, «канониры» намерены поспорить с «Челси» за 20-летнего футболиста, чья рыночная стоимость оценивается в 3 миллиона евро. При этом «Селтик» не намерен продавать игрока меньше, чем за 40 миллионов фунтов.

    В текущем сезоне Дембеле провел в чемпионате Шотландии 22 матча, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    12.02.2017 07:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 13 февраля 2017, 10:12

      интересно было бы, не знаю кто его купит в итоге, но в апл охота его увидеть)

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