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    Источник: Эзатолахи перейдет из «Ростова» в «Анжи»

    Полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи продолжит карьеру в «Анжи». По информации источника, 20-летний иранец будет выступать за махачкалинскую команду до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что футболист может стать игроком «Гамбурга».

    По данным Transfermarkt, стоимость Эзатолахи составляет 300 тысяч евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Ростов» в РФПЛ 10 матчей, в которых забил один гол и заработал две желтые карточки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.02.2017 20:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +592

      spaike 11 февраля 2017, 06:20

      Если перейдет, то это будет для него ошибкой. Неизвестно сколько времени потребуется для него чтобы вписаться в состав обновленного Анжи учитывая что Саид не проходил с командой сборов и поэтому никакой сыгранности с другими игроками не будет. Скорее всего просидит на скамейке и несколько раз выйдет на замену, а в Ростове будет игровая практика(хоть и не каждый матч будет играть, но до конца сезона матчей 10 в основе сыграет).

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > spaike 11 февраля 2017, 10:36

      Ну,в аренду его не для скамейки берут,а сбор уже с Анжи он проходит.

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      Рейтинг: +592

      spaike > Yurok161 11 февраля 2017, 14:15

      откуда такая информация(насчет прохождения сбора с Анжи)? на официальном сайте Анжи и Ростова об этом ни слова. Насчет того что берут не для скамейки нельзя сказать заранее, тренер еще сам не может знать как он вольется в команду и как будет играть, так что сложно судить об этом.

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > spaike 11 февраля 2017, 15:17

      Он за Анжи уже против Дуклы контрольный матч сыграл.А на скамейке он и в Ростове бы сидел.Согласись.У тебя же тоже про Зенит больше инфы,чем у меня.Вот и я о Ростове больше знаю,чем ты.Вы только что узнали,что Саид в аренду идет,а я об этом неделю назад еще знал.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 11 февраля 2017, 00:02

      Хватит верить разным горе-источникам...

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      Рейтинг: +305

      Shamil79 10 февраля 2017, 23:42

      какой Гамбург? Анжи!!!!! перспектива Ахмат!!!!!!!

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      Рейтинг: +498

      Поль 10 февраля 2017, 21:48

      Святой источник?!

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 10 февраля 2017, 20:40

      Я не очень внимательно за ним следил, но мне казалось, что он играл на заметно большее, чем 300000 евриков. Во всяком случае, по российским меркам.

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      Рейтинг: +264

      McDuff 10 февраля 2017, 20:32

      неплохое усиление для анжи

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