Источник: Эзатолахи перейдет из «Ростова» в «Анжи»

Если перейдет, то это будет для него ошибкой. Неизвестно сколько времени потребуется для него чтобы вписаться в состав обновленного Анжи учитывая что Саид не проходил с командой сборов и поэтому никакой сыгранности с другими игроками не будет. Скорее всего просидит на скамейке и несколько раз выйдет на замену, а в Ростове будет игровая практика(хоть и не каждый матч будет играть, но до конца сезона матчей 10 в основе сыграет).
Полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи продолжит карьеру в «Анжи». По информации источника, 20-летний иранец будет выступать за махачкалинскую команду до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что футболист может стать игроком «Гамбурга».
По данным Transfermarkt, стоимость Эзатолахи составляет 300 тысяч евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Ростов» в РФПЛ 10 матчей, в которых забил один гол и заработал две желтые карточки.