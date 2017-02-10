Источник: Эзатолахи перейдет из «Ростова» в «Анжи»

Полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи продолжит карьеру в «Анжи». По информации источника, 20-летний иранец будет выступать за махачкалинскую команду до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что футболист может стать игроком «Гамбурга».

По данным Transfermarkt, стоимость Эзатолахи составляет 300 тысяч евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Ростов» в РФПЛ 10 матчей, в которых забил один гол и заработал две желтые карточки.