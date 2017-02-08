Погба за 3 миллиона приобрел особняк, в котором раньше жил Чичарито

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба обзавелся дорогой недвижимостью. По информации источника, 23-летний француз приобрел в графстве Чешир особняк, стоимость которого составляет 3 миллиона фунтов стерлингов.

Отметим, что ранее здание принадлежало экс-нападающему «красных дьяволов» Чичарито, который ныне защищает цвета «Байера».

В нынешнем сезоне Погба провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 23 матча, в которых записал на свой счет четыре гола и три результативные передачи.