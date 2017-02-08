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    Погба за 3 миллиона приобрел особняк, в котором раньше жил Чичарито

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба обзавелся дорогой недвижимостью. По информации источника, 23-летний француз приобрел в графстве Чешир особняк, стоимость которого составляет 3 миллиона фунтов стерлингов.

    Отметим, что ранее здание принадлежало экс-нападающему «красных дьяволов» Чичарито, который ныне защищает цвета «Байера».

    В нынешнем сезоне Погба провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 23 матча, в которых записал на свой счет четыре гола и три результативные передачи.

    Источник: Skysports

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    08.02.2017 18:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +284

      Kano 8 февраля 2017, 22:59

      Только вышел на уровень Чичарито.

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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 8 февраля 2017, 20:05

      "Горошек" то не плохо жил в Манчестере..!!!

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