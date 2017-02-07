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    Уэбб, судивший финал ЧМ-2010, будет работать в MЛС

    Бывший английский арбитр Ховард Уэбб получил работу в MЛС, информирует официальный сайт североамериканской организации арбитров-профессионалов

    В новой должности Уэбб будет курировать работу судей, занятых на видеоповторах, а также принимать непосредственное участие в их обучении. К выполнению своих обязанностей британец приступит с марта нынешнего года.

    Напомним, что Ховард Уэбб обслуживал финальный матч ЧМ-2010 между сборными Голландии и Испании (0:1).

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2017 21:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 8 февраля 2017, 02:40

      Он же вроде как глава судейского корпуса Англии щас...

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