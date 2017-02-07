Уэбб, судивший финал ЧМ-2010, будет работать в MЛС

Бывший английский арбитр Ховард Уэбб получил работу в MЛС, информирует официальный сайт североамериканской организации арбитров-профессионалов

В новой должности Уэбб будет курировать работу судей, занятых на видеоповторах, а также принимать непосредственное участие в их обучении. К выполнению своих обязанностей британец приступит с марта нынешнего года.

Напомним, что Ховард Уэбб обслуживал финальный матч ЧМ-2010 между сборными Голландии и Испании (0:1).