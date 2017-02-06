Бубнов считает, что подготовка ЦСКА ко второй части чемпионата более цельная, чем у «Зенита»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о подготовке ко второй части чемпионата ЦСКА. По словам Бубнова, ключевое значение имеет стабильность состава армейского клуба.

«Гончаренко доволен игроками ЦСКА, которые, по его мнению, технически хорошо оснащены. И потом, Слуцкий худо-бедно наиграл состав за свои годы работы в клубе. Но Слуцкий не стал перестраивать схему построения игры, хотя эти футболисты быстро ее восприняли бы. Он отказался от применения схемы в три защитника, а Гончаренко ее наигрывает. Все команды сейчас в контрольных матчах пропускают, а ЦСКА – нет. Это имеет большое значение. У ЦСКА идет подготовка более цельная, чем у «Зенита». У армейцев уже есть ясность по основному составу, по крайней мере в линии обороны», – сказал Бубнов.

ЦСКА на данный момент занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, «Зенит» – второе.