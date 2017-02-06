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    Бубнов считает, что подготовка ЦСКА ко второй части чемпионата более цельная, чем у «Зенита»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о подготовке ко второй части чемпионата ЦСКА. По словам Бубнова, ключевое значение имеет стабильность состава армейского клуба.

    «Гончаренко доволен игроками ЦСКА, которые, по его мнению, технически хорошо оснащены. И потом, Слуцкий худо-бедно наиграл состав за свои годы работы в клубе. Но Слуцкий не стал перестраивать схему построения игры, хотя эти футболисты быстро ее восприняли бы. Он отказался от применения схемы в три защитника, а Гончаренко ее наигрывает. Все команды сейчас в контрольных матчах пропускают, а ЦСКА – нет. Это имеет большое значение. У ЦСКА идет подготовка более цельная, чем у «Зенита». У армейцев уже есть ясность по основному составу, по крайней мере в линии обороны», – сказал Бубнов.

    ЦСКА на данный момент занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, «Зенит» – второе.

    Источник: Спорт FM

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    06.02.2017 21:18
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 7 февраля 2017, 07:52

      посмотрим чего покажут игры команды во второй части чампа, победы и только победы ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      somn 7 февраля 2017, 07:35

      Ну, Бубнов конечно эксперт авторитетный.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > somn 7 февраля 2017, 07:48

      Но,угадывает часто!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 7 февраля 2017, 07:13

      время покажет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 6 февраля 2017, 23:52

      Зенит-чемпион!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 6 февраля 2017, 23:25

      Если в товорняках не пропускают голы подготовка более цельная? Логика конечно))) Всё покажет чемпионат России, а там ЦСКА даже за ЛЧ будет сложно зацепиться.

      -1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 6 февраля 2017, 22:44

      Всё верно - ЦСКА строит хорошую, надёжную оборону. Смысл этого Ростсельмаш проссал в прошлом сезоне - главное, не пропускать, а там видно будет. Результат- налицо!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > Par Mezan 6 февраля 2017, 23:03

      РСМ прссал, но своё уже отыграл...Битва за злато будет Спартак - Зенит. Из-за внутренних проблем у ЦСКА оказался не тот "калибр"...Я это точно знаю!.Хи!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37911

      Abbey Road > GoLenaStop 6 февраля 2017, 23:25

      Вы не совсем корректны.... за эту новогоднюю большую паузу много что поменялось в психологической расстановке... битва за золото будет среди тех, кто финансового готов к ЛЧ в следующем сезоне...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 февраля 2017, 22:44

      Это уж время покажет кому фортуна улыбнется)))

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 6 февраля 2017, 22:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЦСКА и Зенит готовятся, а чемпионом станет Спартак...Гончаренко сразу не будет достигать результата, ну а румын снова будет делать рокировки, а Лодыга пускать пшенки...Уверен,что подтянется Ростов и Локо и еще армейцам придется отстаивать свое 3 место...

      -6
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > zico2205 6 февраля 2017, 22:17

      НУ ДА!а ТУТ ЕЩЁ СУДЬИ ЗА ЗИМУ ИСХУДАЛИ!

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > АЛЕКС 58 6 февраля 2017, 22:38

      Егоров выпал в осадок...

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 6 февраля 2017, 21:47

      У армейцев весной будет меньше нагрузок,в плане количества игр в календаре ,чем у Зенита. Возможно все.

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 6 февраля 2017, 21:37

      Штож делать то теперь братцы , подготовка более цельная ... Посмотрим кто лучше подготовился по весне

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