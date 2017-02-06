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  • Бубнов считает, что подготовка ЦСКА ко второй части чемпионата более цельная, чем у «Зенита»

Бубнов считает, что подготовка ЦСКА ко второй части чемпионата более цельная, чем у «Зенита»

6 февраля 2017, 21:18
19

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о подготовке ко второй части чемпионата ЦСКА. По словам Бубнова, ключевое значение имеет стабильность состава армейского клуба.

«Гончаренко доволен игроками ЦСКА, которые, по его мнению, технически хорошо оснащены. И потом, Слуцкий худо-бедно наиграл состав за свои годы работы в клубе. Но Слуцкий не стал перестраивать схему построения игры, хотя эти футболисты быстро ее восприняли бы. Он отказался от применения схемы в три защитника, а Гончаренко ее наигрывает. Все команды сейчас в контрольных матчах пропускают, а ЦСКА – нет. Это имеет большое значение. У ЦСКА идет подготовка более цельная, чем у «Зенита». У армейцев уже есть ясность по основному составу, по крайней мере в линии обороны», – сказал Бубнов.

ЦСКА на данный момент занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, «Зенит» – второе.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор Бубнов Александр
Комментарии (19)
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prtcs
1486405539
3 марта с.г. будет ясно, кто как готовился.
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shurik45
1486406838
У армейцев весной будет меньше нагрузок,в плане количества игр в календаре ,чем у Зенита. Возможно все.
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zico2205
1486408036
ЦСКА и Зенит готовятся, а чемпионом станет Спартак...Гончаренко сразу не будет достигать результата, ну а румын снова будет делать рокировки, а Лодыга пускать пшенки...Уверен,что подтянется Ростов и Локо и еще армейцам придется отстаивать свое 3 место...
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a-rakhmatov
1486410241
Это уж время покажет кому фортуна улыбнется)))
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Par Mezan
1486410290
Всё верно - ЦСКА строит хорошую, надёжную оборону. Смысл этого Ростсельмаш проссал в прошлом сезоне - главное, не пропускать, а там видно будет. Результат- налицо!
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forward33
1486412748
Если в товорняках не пропускают голы подготовка более цельная? Логика конечно))) Всё покажет чемпионат России, а там ЦСКА даже за ЛЧ будет сложно зацепиться.
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polt
1486414346
Зенит-чемпион!
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Zenit-84
1486440803
время покажет
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somn
1486442125
Ну, Бубнов конечно эксперт авторитетный.
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pegas1276
1486443143
посмотрим чего покажут игры команды во второй части чампа, победы и только победы ...
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