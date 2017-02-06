Луценко может стать игроком «Оренбурга»

Лучше в Оренбург. Там вроде нормальная команда подбирается, будут биться и явно есть все шансы остаться. В Туле был бы полезнее, так как там с нападением вообще ужас, но для того чтобы показать уровень лучше Оренбург, так как там будет поддержка опытных партнёров.
Нападающий «Динамо» Евгений Луценко может сменить бело-голубых на «Оренбург».
По информации СМИ, заинтересованность в услугах 28-летнего игрока также проявляет тульский «Арсенал».
В текущем розыгрыше ФНЛ Луценко принял участие в 18-ти встречах, три раза поразив ворота соперников. Также на его счету один поединок и один забитый мяч в Кубке России.
Напомним, что форвард защищает цвета «Динамо» с июня 2016 года. До этого футболист три сезона выступал в составе «Мордовии».