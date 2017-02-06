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    Луценко может стать игроком «Оренбурга»

    Нападающий «Динамо» Евгений Луценко может сменить бело-голубых на «Оренбург».

    По информации СМИ, заинтересованность в услугах 28-летнего игрока также проявляет тульский «Арсенал».

    В текущем розыгрыше ФНЛ Луценко принял участие в 18-ти встречах, три раза поразив ворота соперников. Также на его счету один поединок и один забитый мяч в Кубке России.

    Напомним, что форвард защищает цвета «Динамо» с июня 2016 года. До этого футболист три сезона выступал в составе «Мордовии».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2017 12:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 6 февраля 2017, 15:39

      Лучше в Оренбург. Там вроде нормальная команда подбирается, будут биться и явно есть все шансы остаться. В Туле был бы полезнее, так как там с нападением вообще ужас, но для того чтобы показать уровень лучше Оренбург, так как там будет поддержка опытных партнёров.

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