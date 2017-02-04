«Челси» чаще всех в АПЛ открывает счет в матче

В матче 24-го тура АПЛ «Челси» на своем поле встречается с «Арсеналом» (1:0 после первого тайма). Автором единственного гола стал защитник Маркос Алонсо, который в моменте с забитым мячом нанес травму сопернику. Данный гол стал для испанца уже четвертым в нынешнем сезоне.

Отметим, что лондонский клуб в 18-й раз первым открыл счет во встрече чемпионата Англии – лучший показатель в лиге.

Без учета матча против «Арсенала» «Челси» набрал 56 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ.