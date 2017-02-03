Матч «Депортиво» — «Бетис» перенесен из-за шторма

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Поединок 21-го тура чемпионата Испании между «Депортиво» и «Бетисом», который должен был состояться сегодня, перенесен из-за плохой погоды. Сообщается, что из-за шторма в Ла-Корунье пострадал стадион домашней команды.
Оценив плохие погодные условия в городе, а также повреждение арены, было принято решение о переносе игры.
О новой дате и времени матча пока неизвестно.
Riazor desde dentro pic.twitter.com/fuIVtGXWiq— Coruña Deportiva (@Corunadeportiva) 3 февраля 2017 г.