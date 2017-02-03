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    Матч «Депортиво» — «Бетис» перенесен из-за шторма

    Поединок 21-го тура чемпионата Испании между «Депортиво» и «Бетисом», который должен был состояться сегодня, перенесен из-за плохой погоды. Сообщается, что из-за шторма в Ла-Корунье пострадал стадион домашней команды.

    Оценив плохие погодные условия в городе, а также повреждение арены, было принято решение о переносе игры.

    О новой дате и времени матча пока неизвестно.

    Источник: Marca

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    03.02.2017 15:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 3 февраля 2017, 19:17

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