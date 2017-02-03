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    «Ливерпуль» хочет купить у «Интера» Хандановича

    Голкипер «Интера» Самир Ханданович может продолжить карьеру в АПЛ. В услугах игрока сборной Словении заинтересован «Ливеруль», который хочет приобрести 32-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

    Отмечается, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп недоволен игрой нынешних вратарей команды и желает заполучить нового голкипера.

    В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ханданович провел 22 матча, в которых пропустил 19 голов.

    Источник: Corrieredellosport

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    03.02.2017 14:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 3 февраля 2017, 17:45

      Вратарь конечно Ливеру нужен,но и Интер жалко,Ханданович чуть ли не единственное светлое пятно в нынешнем Интере

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 3 февраля 2017, 16:54

      Да куда?? Надо помоложе покупать

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