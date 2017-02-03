«Ливерпуль» хочет купить у «Интера» Хандановича

Голкипер «Интера» Самир Ханданович может продолжить карьеру в АПЛ. В услугах игрока сборной Словении заинтересован «Ливеруль», который хочет приобрести 32-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

Отмечается, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп недоволен игрой нынешних вратарей команды и желает заполучить нового голкипера.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ханданович провел 22 матча, в которых пропустил 19 голов.