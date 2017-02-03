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    «Урал» сыграет четыре контрольных матча на Кипре

    Объявлено предварительное расписание контрольных матчей «Урала» на втором учебно-тренировочном сборе на Кипре, который команда проводит в Лимассоле. Этот сбор продлится до 11 февраля и за это время подопечные Александра Тарханова сыграют четыре контрольных матча.

    Предварительное расписание матчей «Урала»:

    5 февраля (воскресенье). 18:00 по московскому времени. «Урал» – «Рад» (Сербия)

    6 февраля (понедельник). 14:00. «Урал» – «Уфа» (Россия)

    8 февраля (среда). 18:00. «Урал» – «Чукарички» (Сербия)

    11 февраля (суббота). 20:00. «Урал» – «Партизан» (Сербия)

    Источник: ФК «Урал»

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    03.02.2017 10:28
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