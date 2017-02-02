Снейдер – первый игрок в сезоне, отдавший по три результативные передачи в двух матчах

Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер стал первым игроком в текущем сезоне в турецкой Суперлиге и топ-5 европейских чемпионатах, которому удалось отдать по три результативные передачи в двух матчах. Голландец таким образом отличился в матчах с «Аланьяспором» (5:1) и «Акхисар Беледие» (6:0).

Снейдер в текущем сезоне провел в чемпионате Турции 16 матчей, в которых забил два гола и отдал 11 результативных передач.