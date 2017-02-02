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    Снейдер – первый игрок в сезоне, отдавший по три результативные передачи в двух матчах

    Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер стал первым игроком в текущем сезоне в турецкой Суперлиге и топ-5 европейских чемпионатах, которому удалось отдать по три результативные передачи в двух матчах. Голландец таким образом отличился в матчах с «Аланьяспором» (5:1) и «Акхисар Беледие» (6:0).

    Снейдер в текущем сезоне провел в чемпионате Турции 16 матчей, в которых забил два гола и отдал 11 результативных передач.

    Источник: Twitter

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    02.02.2017 12:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 2 февраля 2017, 18:44

      А с какой, такой радости, турецкая суперлига входит в число пяти лучших чемпионатов Европы? Давайте еще и чемпионат России, приравняем е топ-чемпионату!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 2 февраля 2017, 13:49

      Да

      0
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