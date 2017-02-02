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    Источник: Бердыев по завершении текущего сезона возглавит «Локомотив»

    Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев по завершении нынешнего сезона намерен вернуться к официальной тренерской деятельности. Специалист собирается возглавить «Локомотив». Как утверждается, московский клуб уже получил от Бердыева согласие на подписание контракта.

    Железнодорожников по ходу нынешнего сезона возглавил Юрий Семин. «Локомотив» после 17 туров занимает в чемпионате России 10-е место.

    Источник: «Реальное время»

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    02.02.2017 12:10
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 2 февраля 2017, 20:20

      Дайте Палычу нормально поработать, журналюги. Не надо делать такие вбросы, сначала станем чемпионами, потом уже пишите, что хотите.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 2 февраля 2017, 19:25

      ЭТО ОЧЕРЕДНАЯ УТКА ОТ КАЗАНСКОГО ИЗДАНИЯ,ВЫГНАЛИ БЕРДЫЕВА,А ТЕПЕРЬ ОБСИРАЮТ

      0
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      Рейтинг: +1307

      Taps 2 февраля 2017, 19:24

      Очень, очень интересно будет.

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 2 февраля 2017, 18:41

      Поживём увидим.

      0
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      Рейтинг: +101

      per4ik_aye 2 февраля 2017, 18:39

      Это чисто поржать новость закинули?? Развлекуха в перерыве РФПЛ.

      0
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      Рейтинг: +519

      Dammit 2 февраля 2017, 18:34

      Не хотелось бы.
      Бердыев, конечно, ТОП тренер, но я всё равно верю в Сёмина)

      -1
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      Рейтинг: +41

      Karabaz 2 февраля 2017, 18:20

      Ну вот снова в Локомотиве качели...

      0
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      Рейтинг: +152

      Diman67 2 февраля 2017, 18:19

      Жаль Шпалыча...Но видно, что не тянет уже за собой вагоны( может какую должность в управлении клуба предложат. всё такие не чужой человек

      -2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 февраля 2017, 17:59

      Бердыев уже был и в ЛОКО и в Спартаке, в итоге в Ростов вернулся !

      0
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      Рейтинг: +2726

      a_who 2 февраля 2017, 17:41

      Понятно , что Шпалыч не тянет , стало только хуже... а Бердыев рыбина еще та ! вряд ли

      -1
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