Источник: Бердыев по завершении текущего сезона возглавит «Локомотив»

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев по завершении нынешнего сезона намерен вернуться к официальной тренерской деятельности. Специалист собирается возглавить «Локомотив». Как утверждается, московский клуб уже получил от Бердыева согласие на подписание контракта.

Железнодорожников по ходу нынешнего сезона возглавил Юрий Семин. «Локомотив» после 17 туров занимает в чемпионате России 10-е место.