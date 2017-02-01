«Халл» подписал контракт с Гросицки

Я считаю что после того как Халл за несколько дней до начала чемпионата уволил Брюса у них пол сезона не было тренера и поэтому несмотря на то что состав был не плохой то что они занимали последнее место было вполне логично но теперь после того как у них появился хороший перспективный тренер да и плюс Гросицки очень толковый игрок теперь у них хорошие шансы остаться в АПЛ.
Полузащитник «Ренна» Камил Гросицки продолжит карьеру в «Халл Сити». 28-летний хавбек сборной Польши подписал контракт на 3,5 года. Переход был оформлен в последние минуты закрывающегося трансферного окна.
В текущем сезоне Лиги 1 на счету Гросицки 16 матчей и 4 гола.
«Халл» на данный момент замыкает турнирную таблицу АПЛ.