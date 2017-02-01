«Халл» подписал контракт с Гросицки

Полузащитник «Ренна» Камил Гросицки продолжит карьеру в «Халл Сити». 28-летний хавбек сборной Польши подписал контракт на 3,5 года. Переход был оформлен в последние минуты закрывающегося трансферного окна.

В текущем сезоне Лиги 1 на счету Гросицки 16 матчей и 4 гола.

«Халл» на данный момент замыкает турнирную таблицу АПЛ.

Таблица зимних трансферов АПЛ