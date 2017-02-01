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    «Халл» подписал контракт с Гросицки

    Полузащитник «Ренна» Камил Гросицки продолжит карьеру в «Халл Сити». 28-летний хавбек сборной Польши подписал контракт на 3,5 года. Переход был оформлен в последние минуты закрывающегося трансферного окна.

    В текущем сезоне Лиги 1 на счету Гросицки 16 матчей и 4 гола.

    «Халл» на данный момент замыкает турнирную таблицу АПЛ.

    Таблица зимних трансферов АПЛ

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    01.02.2017 14:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 1 февраля 2017, 15:37

      Я считаю что после того как Халл за несколько дней до начала чемпионата уволил Брюса у них пол сезона не было тренера и поэтому несмотря на то что состав был не плохой то что они занимали последнее место было вполне логично но теперь после того как у них появился хороший перспективный тренер да и плюс Гросицки очень толковый игрок теперь у них хорошие шансы остаться в АПЛ.

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