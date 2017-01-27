Акинфеев, Тошич и Натхо будут тренироваться индивидуально

Берегите АКИНФЕЕВА! Все игроки нужны, но Гончаренко так выстроит схемы игры, что потеря любого полевого игрока будет частично компенсирована, а вот в воротах замены Игорю НЕТ!
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, а также полузащитники Зоран Тошич и Бибрас Натхо в ближайшие дни будут работать по индивидуальной программе.
Конкретные сроки возвращения в строй всех троих пока не называются.
Напомним, что в настоящее время ЦСКА работает на учебно-тренировочном сборе в Испании, где пробудет до 7 февраля. Первый матч после возобновления чемпионата команда Виктора Гончаренко проведет 4 марта против «Зенита».