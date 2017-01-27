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    Акинфеев, Тошич и Натхо будут тренироваться индивидуально

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, а также полузащитники Зоран Тошич и Бибрас Натхо в ближайшие дни будут работать по индивидуальной программе.

    Конкретные сроки возвращения в строй всех троих пока не называются.

    Напомним, что в настоящее время ЦСКА работает на учебно-тренировочном сборе в Испании, где пробудет до 7 февраля. Первый матч после возобновления чемпионата команда Виктора Гончаренко проведет 4 марта против «Зенита».

    Источник: ПФК ЦСКА

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    27.01.2017 20:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 27 января 2017, 21:38

      Берегите АКИНФЕЕВА! Все игроки нужны, но Гончаренко так выстроит схемы игры, что потеря любого полевого игрока будет частично компенсирована, а вот в воротах замены Игорю НЕТ!

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