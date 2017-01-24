Бодмер перешел в «Генгам»

Неплохое приобретение !
Бывший защитник «Ниццы» Матье Бодмер, который расторг контракт с клубом две недели назад, продолжит свою карьеру в «Генгаме». Контракт 34-летнего француза с новым клубом рассчитан до конца текущего сезона.
В составе «Ниццы» Бодмер сыграл в 17 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет результативную передачу.
Bienvenue @BODMERmathieu dans la #teamEAG— En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) 23 января 2017 г.
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