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    Бодмер перешел в «Генгам»

    Бывший защитник «Ниццы» Матье Бодмер, который расторг контракт с клубом две недели назад, продолжит свою карьеру в «Генгаме». Контракт 34-летнего француза с новым клубом рассчитан до конца текущего сезона.

    В составе «Ниццы» Бодмер сыграл в 17 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет результативную передачу.

    Таблица зимних трансферов Лиги 1

    Источник: Twitter

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    24.01.2017 09:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 26 января 2017, 08:13

      Неплохое приобретение !

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