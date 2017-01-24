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    «Зенит» отменил третий сбор в Турции

    «Зенит» отменил третий сбор в Турции. Последний этап подготовки к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом», который состоится 16 февраля, проведет в Санкт-Петербурге.

    В Испанию команда Мирчи Луческу отправляется утром 26-го января. «Зенит» будет базироваться в городке Альгорфа и проведет несколько контрольных матчей. Из Испании петербуржцы вернутся 6-го февраля и продолжит подготовку к поединку в «Андерлехтом» в Удельном парке.

    Источник: Бобсоккер

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    24.01.2017 08:04
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +16

      NK-creative 12 февраля 2017, 04:53

      Андерлехт не плох сейчас, причем в тонусе... посмотрим, будет интересно.

      0
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      Рейтинг: +86

      Luccot 24 января 2017, 10:54

      круто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      adekvat 24 января 2017, 10:39

      Гдето я это уже читал недели 2 назад.

      0
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 24 января 2017, 10:23

      в газпроме деньги кончились???

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Klaido 24 января 2017, 13:31

      чего тебе в свинарнике нечего утрамбовывать?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +88

      hans6978T 24 января 2017, 10:22

      А туройдам пох, халява)))

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 24 января 2017, 10:16

      Да нормально же там раз призидент разрешил туристам туда ездить чего боятся !!! Или Вовану не доверяете ?)))))

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      Рейтинг: +496

      firs04 24 января 2017, 10:02

      А что, в бронниках и касках побегали бы, нагрузки сейчас нужны

      0
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      Рейтинг: +21

      Legenda-17 24 января 2017, 09:50

      надо рвать андерлехт

      2
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    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 24 января 2017, 09:18

      Нечего там делать)

      0
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 24 января 2017, 09:08

      Логично

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