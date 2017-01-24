«Зенит» отменил третий сбор в Турции. Последний этап подготовки к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом», который состоится 16 февраля, проведет в Санкт-Петербурге.

В Испанию команда Мирчи Луческу отправляется утром 26-го января. «Зенит» будет базироваться в городке Альгорфа и проведет несколько контрольных матчей. Из Испании петербуржцы вернутся 6-го февраля и продолжит подготовку к поединку в «Андерлехтом» в Удельном парке.