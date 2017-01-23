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    Гончаренко посетил домашнюю арену ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко осмотрел новый стадион армейцев и сфотографировался с клубным шарфом на фоне трибун «Арены ЦСКА».

    «Виктор Михайлович, Вы дома!» – гласит сообщение пресс-службы ЦСКА в соцсетях.

    Напомним, что Гончаренко возглавил красно-синих в конце прошлого года, сменив Леонида Слуцкого.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    23.01.2017 18:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 23 января 2017, 21:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бомж какой-то

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +22

      drago922 23 января 2017, 20:08

      как будто пьяный ) посмотрим тренер не плохой

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 января 2017, 19:19

      Надолго ли она домашняя?

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 23 января 2017, 19:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И здесь трешку получите)))

      -4
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      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > Тraumtanzеr 23 января 2017, 19:28

      Скорее вы от крыльев четверочку получите еще раз)))

      5
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > shikari__ 23 января 2017, 20:37

      3-1.Сделай себе татуху на лбу)

      -3
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      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > Тraumtanzеr 23 января 2017, 21:23

      после того как ты набьешь себе 0:4 или 1:5, выбирай, что больше тебе по душе)

      2
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