Гончаренко посетил домашнюю арену ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко осмотрел новый стадион армейцев и сфотографировался с клубным шарфом на фоне трибун «Арены ЦСКА».

«Виктор Михайлович, Вы дома!» – гласит сообщение пресс-службы ЦСКА в соцсетях.

Напомним, что Гончаренко возглавил красно-синих в конце прошлого года, сменив Леонида Слуцкого.