Гончаренко посетил домашнюю арену ЦСКА

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Бомж какой-то
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко осмотрел новый стадион армейцев и сфотографировался с клубным шарфом на фоне трибун «Арены ЦСКА».
«Виктор Михайлович, Вы дома!» – гласит сообщение пресс-службы ЦСКА в соцсетях.
Напомним, что Гончаренко возглавил красно-синих в конце прошлого года, сменив Леонида Слуцкого.
как будто пьяный ) посмотрим тренер не плохой
Надолго ли она домашняя?
Скорее вы от крыльев четверочку получите еще раз)))
после того как ты набьешь себе 0:4 или 1:5, выбирай, что больше тебе по душе)