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    Дортмундская «Боруссия» подтвердила переход Исака

    «Боруссия» из Дортмунда подтвердила переход в команду 17-летнего нападающего Александера Исака, ранее выступавшего в составе шведского АИКа.

    Детали сделки пока не разглашаются, однако, по неофициальным сведениям, сумма трансфера составила 9 миллионов евро. Отметим также, что «Боруссия» выиграла гонку за молодого форварда у мадридского «Реала».

    Таблица зимних трансферов Бундеслиги

    Источник: Twitter

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    23.01.2017 16:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 25 января 2017, 10:59

      какой же это Иссаак??? где пейсы? кипа??

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 23 января 2017, 17:55

      супер селекция,усман дембеле,исаак,дьяволы)

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > hodyrev 24 января 2017, 08:30

      А еще Эмре Мор, Пулишич, Герейро

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