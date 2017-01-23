Дортмундская «Боруссия» подтвердила переход Исака

какой же это Иссаак??? где пейсы? кипа??
«Боруссия» из Дортмунда подтвердила переход в команду 17-летнего нападающего Александера Исака, ранее выступавшего в составе шведского АИКа.
Детали сделки пока не разглашаются, однако, по неофициальным сведениям, сумма трансфера составила 9 миллионов евро. Отметим также, что «Боруссия» выиграла гонку за молодого форварда у мадридского «Реала».
Таблица зимних трансферов Бундеслиги
Borussia Dortmund verpflichtet Alexander Isak // Borussia Dortmund sign striker Alexander Isak #welcomeisak #bvb pic.twitter.com/TCBIqGfhOv— Borussia Dortmund (@BVB) 23 января 2017 г.