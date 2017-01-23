Дортмундская «Боруссия» подтвердила переход Исака

«Боруссия» из Дортмунда подтвердила переход в команду 17-летнего нападающего Александера Исака, ранее выступавшего в составе шведского АИКа.

Детали сделки пока не разглашаются, однако, по неофициальным сведениям, сумма трансфера составила 9 миллионов евро. Отметим также, что «Боруссия» выиграла гонку за молодого форварда у мадридского «Реала».

Таблица зимних трансферов Бундеслиги