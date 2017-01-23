Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Василий Березуцкий посоветовал Дзюбе почаще обновлять репертуар своих шуток

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий заявил, что в команде после него наилучшим чувством юмора обладает Кирилл Набабкин. Футболист отметил и шутки форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    «Самый юморной после меня? В клубе – Набабкин, в сборной – Дзюба. У Артема потрясающие истории – весело послушать. Правда, некоторые я уже слышал раз по пять. Могу посоветовать Дзюбе почаще обновлять репертуар, и все будет нормально», – заявил Березуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2017 08:15
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 23 января 2017, 16:00

      Лучшее средство от их "юмора" - адекватная к их игре зарплата. Вот и посмотрим, как они шутить будут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 23 января 2017, 12:37

      Шутка повторённая Дзюбой трижды наконец-то становится смешнее))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      lex_ex 23 января 2017, 12:26

      :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 23 января 2017, 12:21

      Рассказывает часто как жопой торгует.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      КЁРТИС 23 января 2017, 12:19

      Клоуны. Лучше бы нормально играть научились, чем шутки шутить. Нам ваши шутки не нужны, нам игра нужна и результат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 23 января 2017, 12:05

      а Лёшка братишка чё не юморит? :D

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 23 января 2017, 12:03

      Дважды повторенная шутка - уже глупость. По пять раз повторяют шутки и их слушают только идиоты.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > serppion 23 января 2017, 12:06

      можно и 100 раз сказать самое главное в тему и чтоб не ждан был и все так же будут ржать))) самое главное красиво преподнести ;)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      ivanirkutsk 23 января 2017, 12:00

      лучше шутку за травить чем в свои ворота бить. Вася .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 23 января 2017, 11:39

      у нас вся сборная юморная,шутят уже несколько лет подряд,по полу катаюсь когда на их выступления смотрю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 23 января 2017, 11:02

      Клоуны одним словом

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11