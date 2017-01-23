Василий Березуцкий посоветовал Дзюбе почаще обновлять репертуар своих шуток

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий заявил, что в команде после него наилучшим чувством юмора обладает Кирилл Набабкин. Футболист отметил и шутки форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Самый юморной после меня? В клубе – Набабкин, в сборной – Дзюба. У Артема потрясающие истории – весело послушать. Правда, некоторые я уже слышал раз по пять. Могу посоветовать Дзюбе почаще обновлять репертуар, и все будет нормально», – заявил Березуцкий.