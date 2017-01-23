Глушаков: «Каррера и Капелло схожи по менталитету»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков отметил схожесть главного тренера команды Массимо Карреры и Фабио Капелло во взглядах на футбол. По мнению футболиста, оба специалиста имеют примерно одинаковы менталитет.

«Менталитет у них одинаковый. И вообще они во многом похожи. В тренировочном процессе, быту, характере. А единственную непохожесть определяет разный возраст. Каррера сравнительно недавно закончил, а у Капелло вон какая тренерская карьера за спиной.

Возраст возрастом, а Фабио – нормальный адекватный мужик. У меня о нем остались хорошие воспоминания. Он многое мне дал – в жизни, в менталитете», – заявил Глушаков.