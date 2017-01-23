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Глушаков: «Каррера и Капелло схожи по менталитету»

23 января 2017, 07:30
8

Капитан «Спартака» Денис Глушаков отметил схожесть главного тренера команды Массимо Карреры и Фабио Капелло во взглядах на футбол. По мнению футболиста, оба специалиста имеют примерно одинаковы менталитет.

«Менталитет у них одинаковый. И вообще они во многом похожи. В тренировочном процессе, быту, характере. А единственную непохожесть определяет разный возраст. Каррера сравнительно недавно закончил, а у Капелло вон какая тренерская карьера за спиной.

Возраст возрастом, а Фабио – нормальный адекватный мужик. У меня о нем остались хорошие воспоминания. Он многое мне дал – в жизни, в менталитете», – заявил Глушаков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Спартак Глушаков Денис Капелло Фабио Каррера Массимо
Комментарии (8)
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lekseij2007
1485148680
...но если пообещали 10 млн, то можно.
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shinnik
1485150693
Много гуру Глушакова не бывает?
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alex1004
1485151136
Согласен, что только обещанием призовых вопрос не решить, но следует признать, что деньги являются стимулирующим фактором.
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Опорник84
1485151837
За такие призовые можно и поднатужиться!
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Зэб
1485153406
Материальный стимул ни кто не отменял.Это в Англии играют за клубные достижения а у нас в основном за деньги.
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vladimir-7
1485153634
Вот теперь ясно, что игрокам пообещали по 5 млн. за выигрыш чемпионата.
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serppion
1485162629
Глушаков попер со всех щелей. Не та он фигура, чтоб уделять ему столько внимания.
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APchelov
1485179037
Менталитет глушакова теперь всем известен. Менталитет середнячка возобнившего себя суперстаром )))
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