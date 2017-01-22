Штоффельсхаус назначен на пост спортивного директора «Локомотива»

я блин поражаюсь!!!! как чел не зная русского языка, культуры и менталитета будет управлять клубом???? Вот как????
«Локомотив» объявил о назначении на пост спортивного директора команды Эрика Штоффельсхауса. Напомним, что на данном посту 46-летний немец сменил Игоря Корнеева, который ранее расторг контракт с железнодорожниками по обоюдному согласию сторон.
Штоффельсхаус имеет тренерское и управленческое образование. Ранее специалист являлся одним из тренеров «Шальке-04», а в последние годы работал с клубами из Канады.
На данный момент «Локомотив» занимает в турнирной таблице РФПЛ 10-е место, имея в активе 23 очка.
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— ФК Локомотив (@fclm_official) 22 января 2017 г.