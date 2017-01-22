Штоффельсхаус назначен на пост спортивного директора «Локомотива»

«Локомотив» объявил о назначении на пост спортивного директора команды Эрика Штоффельсхауса. Напомним, что на данном посту 46-летний немец сменил Игоря Корнеева, который ранее расторг контракт с железнодорожниками по обоюдному согласию сторон.

Штоффельсхаус имеет тренерское и управленческое образование. Ранее специалист являлся одним из тренеров «Шальке-04», а в последние годы работал с клубами из Канады.

На данный момент «Локомотив» занимает в турнирной таблице РФПЛ 10-е место, имея в активе 23 очка.