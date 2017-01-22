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    Штоффельсхаус назначен на пост спортивного директора «Локомотива»

    «Локомотив» объявил о назначении на пост спортивного директора команды Эрика Штоффельсхауса. Напомним, что на данном посту 46-летний немец сменил Игоря Корнеева, который ранее расторг контракт с железнодорожниками по обоюдному согласию сторон.

    Штоффельсхаус имеет тренерское и управленческое образование. Ранее специалист являлся одним из тренеров «Шальке-04», а в последние годы работал с клубами из Канады.

    На данный момент «Локомотив» занимает в турнирной таблице РФПЛ 10-е место, имея в активе 23 очка.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    22.01.2017 18:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 22 января 2017, 20:07

      я блин поражаюсь!!!! как чел не зная русского языка, культуры и менталитета будет управлять клубом???? Вот как????

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 января 2017, 18:15

      Своим нельзя ?

      0
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