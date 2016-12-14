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    Корнеев ушел с поста спортивного директора «Локомотива»

    Спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев ушел со своего поста. На эту должность он был назначен в августе этого года.

    «ФК «Локомотив» сообщает о расторжении трудового договора со спортивным директором Игорем Корнеевым по соглашению сторон. Благодарим Игоря Владимировича за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – сказано в сообщении на официальном сайте железнодорожников.

    Будучи игроком, Корнеев выступал за ЦСКА, «Эспаньол», «Барселону», «Херенвен», «Фейеноорд» и «Бреду». После завершения карьеры работал в академии «Фейеноорда», помощником тренера сборной России и спортивным директором «Зенита».

    Источник: ФК «Локомотив»

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    14.12.2016 23:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 15 декабря 2016, 09:47

      как же оперативно-то. Жаль. Удачи на новом месте!

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 декабря 2016, 07:58

      Очень быстро поработал !

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 декабря 2016, 05:03

      Брать надо Игорю команду ФНЛ и начинать, раз возглавить команду РФПЛ никто не предлагает.
      Не знаю, что и как у кого получится, но на Корнеева и Семака у меня особые надежды! Но без попыток поработать главным тренером команды результат невозможен.

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