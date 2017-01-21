Товарищеский матч. ЦСКА обыграл швейцарский «Волен» в дебютном матче Гончаренко

Московский ЦСКА одержал победу над «Воленом» в рамках контрольного матча. Дублем в составе армейцев отметился Алексей Ионов, еще один гол на свой счет записал Тимур Жамалетдинов. Участие в матче принял нападающий Джафар, находящийся на просмотр в столичном клубе.

Встреча стала первой для Виктора Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА.

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) — Волен (Швейцария) — 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ионов, 32; 2:0 – Ионов, 48; 3:0 – Жамалетдинов, 65.