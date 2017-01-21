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    Товарищеский матч. ЦСКА обыграл швейцарский «Волен» в дебютном матче Гончаренко

    Московский ЦСКА одержал победу над «Воленом» в рамках контрольного матча. Дублем в составе армейцев отметился Алексей Ионов, еще один гол на свой счет записал Тимур Жамалетдинов. Участие в матче принял нападающий Джафар, находящийся на просмотр в столичном клубе.

    Встреча стала первой для Виктора Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА.

    Товарищеский матч

    ЦСКА (Россия) — Волен (Швейцария) — 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ионов, 32; 2:0 – Ионов, 48; 3:0 – Жамалетдинов, 65.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2017 20:18
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +28

      Орловский рысак 22 января 2017, 12:26

      Задачка по русскому: напишите правильно "неполучилосьуволен" )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      lex_ex 22 января 2017, 09:59

      С первой победой!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 22 января 2017, 09:32

      С почином!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 22 января 2017, 06:44

      Надо же с кого-то начинать...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      VITPO 22 января 2017, 05:21

      Если по существу.Смотрел.Играли хорошо,видны изменения в рисунке игры.Вся молодежь,что на сборах играла весь матч без замен.Чалов не играл,видимо будет играть с поляками в другом составе.

      0
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 21 января 2017, 23:39

      Спартак гордость Российского футбола!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 января 2017, 22:33

      Положено начало долгого и тернистого пути к Победе в Лиге Чемпионов!

      1
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 21 января 2017, 21:55

      с почином

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7808

      BarStep 21 января 2017, 21:19

      Ну вот..., а люди болтают - состава нет, забивать не кому...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      АВоржев 21 января 2017, 21:10

      Спартак все равно лучше всех!

      0
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