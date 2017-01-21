«Барселона» проявляет интерес к 16-летнему форварду «Фламенго»

Многообещающий нападающий «Фламенго» Винисиус Жуниор подтвердил интерес к себе со стороны «Барселоны». За 16-летним футболистом следит и «Манчестер Юнайтед».

«Конечно, я читал про интерес «Барселоны» ко мне. Но это не новость для меня. Я знал, что они просматривали меня еще два года назад. Мне льстит такой интерес к своей персоне. Однако я спокоен, буду стараться делать свою работу как можно лучше», – заявил Жуниор.