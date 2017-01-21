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    «Барселона» проявляет интерес к 16-летнему форварду «Фламенго»

    Многообещающий нападающий «Фламенго» Винисиус Жуниор подтвердил интерес к себе со стороны «Барселоны». За 16-летним футболистом следит и «Манчестер Юнайтед».

    «Конечно, я читал про интерес «Барселоны» ко мне. Но это не новость для меня. Я знал, что они просматривали меня еще два года назад. Мне льстит такой интерес к своей персоне. Однако я спокоен, буду стараться делать свою работу как можно лучше», – заявил Жуниор.

    Источник: Tribalfootball

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    21.01.2017 11:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 21 января 2017, 12:49

      только не в Барсу!поиграй за Фламенго,а потом о Европе начинай думать,иначе мы никогда не увидим таких игроков как Рональдо,Ривальдо и т.д.

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