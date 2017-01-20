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    «Ростов» подарил Кириченко на день рождения iPhone 7

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко заявил, что на прошедший день рождения руководство донского клуба подарило ему iPhone 7. Напомним, 17 января российскому специалисту исполнилось 40 лет.

    – Что вам подарили на день рождения 17 января?

    – Тренерский штаб вручил мне iPhone 7 на юбилей, за что им большое спасибо.

    – Осталось найти чехол?

    – А мне и его подарили.

    По итогам первой части сезона РФПЛ «Ростов» занимает в турнирной таблице седьмое место, имея в активе 25 очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.01.2017 14:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 21 января 2017, 00:03

      Пришлось Диме поляну накрывать за такой подарок..))

      0
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      Рейтинг: +13

      Макс 23 20 января 2017, 20:56

      так наверное золотой то и с гравировками юбилейными!

      0
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      Рейтинг: +57

      Ailend 20 января 2017, 20:19

      вот дарят всякие Айфоны, нет бы собаку подарили))

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 января 2017, 17:29

      Как-то не густо... При таких-то возможностях...

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 20 января 2017, 17:05

      Ценят, любят, уважают. И правильно. Он ещё и для Росстельмаша многое сделал. Так что респект команде.

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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 20 января 2017, 15:33

      Обычно победу в игре если нет то галстук.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 января 2017, 14:36

      На память приходит новогодний КВН...

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