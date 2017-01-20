«Ростов» подарил Кириченко на день рождения iPhone 7

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко заявил, что на прошедший день рождения руководство донского клуба подарило ему iPhone 7. Напомним, 17 января российскому специалисту исполнилось 40 лет.

– Что вам подарили на день рождения 17 января?

– Тренерский штаб вручил мне iPhone 7 на юбилей, за что им большое спасибо.

– Осталось найти чехол?

– А мне и его подарили.

По итогам первой части сезона РФПЛ «Ростов» занимает в турнирной таблице седьмое место, имея в активе 25 очков.