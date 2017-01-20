«Ростов» подарил Кириченко на день рождения iPhone 7

Пришлось Диме поляну накрывать за такой подарок..))
Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко заявил, что на прошедший день рождения руководство донского клуба подарило ему iPhone 7. Напомним, 17 января российскому специалисту исполнилось 40 лет.
– Что вам подарили на день рождения 17 января?
– Тренерский штаб вручил мне iPhone 7 на юбилей, за что им большое спасибо.
– Осталось найти чехол?
– А мне и его подарили.
По итогам первой части сезона РФПЛ «Ростов» занимает в турнирной таблице седьмое место, имея в активе 25 очков.