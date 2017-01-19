Фернандес может покинуть ЦСКА

поспешил Фернандес натурализоваться! такими темпами мог и в сборную бразилии попасть))))))))
Защитник ЦСКА Марио Фернандес, относительно недавно оформивший российское гражданство, вскоре может покинуть армейский клуб.
Как рассказал известный футбольный агент Марко Трабукки, главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере звонил один из тренеров с мировым именем и интересовался у него мнением о Фернандесе.
Натурализованный бразилец выступает за ЦСКА с 2012 года. В текущем чемпионате России 26-летний игрок провел за армейцев 17 матчей.