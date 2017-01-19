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    Фернандес может покинуть ЦСКА

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес, относительно недавно оформивший российское гражданство, вскоре может покинуть армейский клуб.

    Как рассказал известный футбольный агент Марко Трабукки, главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере звонил один из тренеров с мировым именем и интересовался у него мнением о Фернандесе.

    Натурализованный бразилец выступает за ЦСКА с 2012 года. В текущем чемпионате России 26-летний игрок провел за армейцев 17 матчей.

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.01.2017 23:45
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +12

      salooo 21 января 2017, 12:53

      поспешил Фернандес натурализоваться! такими темпами мог и в сборную бразилии попасть))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 20 января 2017, 22:01

      лажовая липа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Colonist 20 января 2017, 14:17

      Бедные коняжки :(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Пантелеев 20 января 2017, 11:31

      Ничего страшного еще есть Игнашевич и братья, лет 5 еще поиграют.На новых хороших игроков Гинеру денег жалко, все деньги в оффшорах, привезут бесплатно пару обезьянок с пляжей.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 20 января 2017, 11:05

      Да, согласен, вряд ли уйдёт...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 января 2017, 10:45

      Спокойно. М.Фернандес из ЦСКА никуда не уйдёт, по крайней мере до конца
      действия контракта. Кому верите, это же Матч ТВ, ну если бы написали, что
      обратились к Л.Слуцкому и поинтересовались о М.Фернандесе, тогда можно
      было бы поверить, что им интересуется какой-то клуб и всё, о каком уходе идёт речь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 20 января 2017, 10:22

      Обидно будет,если уйдет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 20 января 2017, 10:18

      И куда уйдет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 20 января 2017, 10:08

      Расползается конюшня хе хе

      -2
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      ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > yarik1_78 20 января 2017, 22:34

      Не тебе петуху кукарекать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 20 января 2017, 09:58

      Все это бред

      1
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