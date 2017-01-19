Луис Адриано: «Хочу забить «Зениту» и напомнить о себе Луческу»

Новобранец «Спартака» Луис Адриано признался, что хочет забить «Зениту» и напомнить о себе Мирче Луческу, под руководством которого играл в донецком «Шахтере».

«Мистер дал мне многое в футбольном плане, но сейчас он тренер соперника «Спартака». Я же буду играть за Массимо Карреру и за свой клуб – неважно, Луческу будет нам противостоять или кто-то другой», – заявил бразилец.

Контракт Луиса Адриано со «Спартаком» рассчитан на 3,5 года.