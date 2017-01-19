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    Луис Адриано: «Хочу забить «Зениту» и напомнить о себе Луческу»

    Новобранец «Спартака» Луис Адриано признался, что хочет забить «Зениту» и напомнить о себе Мирче Луческу, под руководством которого играл в донецком «Шахтере».

    «Мистер дал мне многое в футбольном плане, но сейчас он тренер соперника «Спартака». Я же буду играть за Массимо Карреру и за свой клуб – неважно, Луческу будет нам противостоять или кто-то другой», – заявил бразилец.

    Контракт Луиса Адриано со «Спартаком» рассчитан на 3,5 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2017 23:25
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 20 января 2017, 16:38

      Многие если не все хотят, но не у многих получается. Шансы есть. Пусть берёт пример с игроков Ростова, Анжи и Терека, они знают как.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 20 января 2017, 11:04

      Цитату выдернули из контекста, который так и не опубликовали...

      0
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      Рейтинг: +4842

      neveldomha 20 января 2017, 10:39

      Что то я в его комментариях слова "забить" не увидел. Это очередная выдумка источника.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 20 января 2017, 10:18

      Ну у каждого есть шанс забить так что дерзай.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 20 января 2017, 08:31

      Шаверму себе забей..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +430

      andr2112 20 января 2017, 08:26

      Хотеть не вредно)

      -1
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 20 января 2017, 06:10

      Забивать надо всем

      2
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 20 января 2017, 00:00

      И это - правильно!

      1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 19 января 2017, 23:45

      молодец ,настрой отличный

      Вперед Спартак!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +99

      Мескини 19 января 2017, 23:40

      Будет работать, все получится, только удачи! И без травм!!

      4
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