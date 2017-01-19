Источник: «МЮ» готов отдать 70 миллионов за полузащитника «Монако» Бернарду Силву

Какой Силва? Из Монако нужен на данном этапе только Бакайоко, вот его и нужно подписать. В атаке у МЮ с исполнителями полный порядок...
«Манчестер Юнайтед» намерен сделать предложение по трансферу хавбека «Монако» Бернарду Силвы. В качестве суммы перехода источник называет 70 миллионов евро.
В текущем сезоне чемпионата Франции 22-летний португалец принял участие в 19-ти матчах команды, в которых забил четыре гола.
Ранее стало известно о том, что летом в «МЮ» перейдет нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.