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    Источник: «МЮ» готов отдать 70 миллионов за полузащитника «Монако» Бернарду Силву

    «Манчестер Юнайтед» намерен сделать предложение по трансферу хавбека «Монако» Бернарду Силвы. В качестве суммы перехода источник называет 70 миллионов евро.

    В текущем сезоне чемпионата Франции 22-летний португалец принял участие в 19-ти матчах команды, в которых забил четыре гола.

    Ранее стало известно о том, что летом в «МЮ» перейдет нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.

    Источник: The Sun

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    19.01.2017 12:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 января 2017, 17:06

      Какой Силва? Из Монако нужен на данном этапе только Бакайоко, вот его и нужно подписать. В атаке у МЮ с исполнителями полный порядок...

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid 19 января 2017, 16:04

      Португалец

      0
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      Рейтинг: +31

      MaxOfMobbDeep 19 января 2017, 14:27

      Он португалец, че выиграл же

      0
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      Рейтинг: +8

      lopasgen 19 января 2017, 13:50

      Ставки на дог матчи > pashkin-forum.ru

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 января 2017, 13:40

      В этом году уже ловить нечего,а в следующем с Маура будут требовать трофеи и в апл и в л.ч.Если их подпишут то других целей быть не может.

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      Рейтинг: +70

      макс438 19 января 2017, 13:01

      Хороший игрок на евро его вдохновенной игры не хватало.

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 19 января 2017, 12:24

      Говорили, что до лета никого брать не будут)

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 января 2017, 12:20

      У них с Сити явное состязание - кто больше на трансферы выкинет. Потом оказывается, что понапрасну выброшенные деньги, но это уже другая история))

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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 > zatonn 19 января 2017, 12:40

      Только разница в том, что МЮ может себе позволить, у них доходы заоблачные!!! они все сами зарабатывают, семейка Глейзеров не помогает, а наоборот кидает кредиты на МЮ.. )))

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