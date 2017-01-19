«Фиорентина» приняла предложение китайцев по Калиничу

Только он разыгрался и тут на тебе! Но, если честно, за эти деньги можно двоих отличных форвардов подписать на замену! Какого-нибудь состоявшегося зрелого и молодого на перспективу! Спасибо за победу над Ювентини, Никола!!!!
Форвард «Фиорентины» Никола Калинич все же перейдет в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сообщает Premium Sport.
Как отмечает источник, клуб хорватского футболиста согласился продать бомбардира за 45 миллионов евро.
В Китае Калинич будет зарабатывать 12 миллионов евро в год. Сейчас он зарабатывает 1,2 миллиона.
В текущем сезоне Калинич сыграл в 19-ти матчах Серии А, в которых забил девять голов.