«Фиорентина» приняла предложение китайцев по Калиничу

Форвард «Фиорентины» Никола Калинич все же перейдет в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сообщает Premium Sport.

Как отмечает источник, клуб хорватского футболиста согласился продать бомбардира за 45 миллионов евро.

В Китае Калинич будет зарабатывать 12 миллионов евро в год. Сейчас он зарабатывает 1,2 миллиона.

В текущем сезоне Калинич сыграл в 19-ти матчах Серии А, в которых забил девять голов.