Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Фиорентина» приняла предложение китайцев по Калиничу

    Форвард «Фиорентины» Никола Калинич все же перейдет в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сообщает Premium Sport.

    Как отмечает источник, клуб хорватского футболиста согласился продать бомбардира за 45 миллионов евро.

    В Китае Калинич будет зарабатывать 12 миллионов евро в год. Сейчас он зарабатывает 1,2 миллиона.

    В текущем сезоне Калинич сыграл в 19-ти матчах Серии А, в которых забил девять голов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2017 08:28
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 19 января 2017, 09:38

      Только он разыгрался и тут на тебе! Но, если честно, за эти деньги можно двоих отличных форвардов подписать на замену! Какого-нибудь состоявшегося зрелого и молодого на перспективу! Спасибо за победу над Ювентини, Никола!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio > ZenitGunner 19 января 2017, 19:51

      Было бы круто! еще Джилардино и Диаманти!)))

      Нужна свежая кровь! и не продавать всех лучших в "Челси"!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11